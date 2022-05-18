NBA樂透抽籤 魔術喜獲選秀會狀元籤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密17日綜合外電報導）美國職籃NBA奧蘭多魔術今天在選秀順位的「樂透」抽籤中，一舉抽中「狀元籤」。

魔術本季戰績22勝60敗，排名在整個東區墊底，他們今天獲得下個月選秀會的狀元籤。例行賽戰績24勝58敗，在西區排名倒數第2的奧克拉荷馬雷霆獲得榜眼籤，探花籤則由戰績20勝62敗，全聯盟戰績最差的西區球隊休士頓火箭獲得。

獲得第4順位選秀權的是本季戰績30勝52敗，西區排名第12的沙加緬度國王。第5順位的是本季23勝59敗，東區倒數第2的底特律活塞。可在第6順位選秀的，是戰績25勝57敗，東區倒數第3的印第安納溜馬。

這是魔術自2004年後，首度握有選秀會狀元簽，當時他們選到的是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

過去，魔術曾在1992、1993連兩年獲得選秀會狀元簽，當年他們陸續選進歐尼爾（Shaquille O'Neal）、韋柏（Chris Webber）。

陣中擁有「3巨頭」的洛杉磯湖人，本季卻連附加賽都沒得打，他們本次獲得第8順位選秀權，但先前他們在2019年把戴維斯（Anthony Davis）交易過來時，把這個選秀權送給紐奧良鵜鶘，因此他們今年將完全無法在選秀會首輪選進球員。

今年的選秀會將於6月23日進行。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110518