更多編輯台推薦新聞：
影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟
運動

影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

攻城獅封關戰擊敗勇士 登上PLG例行賽王座

2022/5/21 19:50（5/21 20:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅隊21日作客台北和平籃球館，與台北富邦勇士隊交手，攻城獅洋將布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）（中後）投射搶分。中央社記者張新偉攝　111年5月21日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅隊21日作客台北和平籃球館，與台北富邦勇士隊交手，攻城獅洋將布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）（中後）投射搶分。中央社記者張新偉攝　111年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北21日電）PLG新竹街口攻城獅今天靠著洋將法獅與布魯斯巫獅合力攻下64分帶領，在例行賽封關戰以108比99客場擊敗台北富邦勇士，隊史首度登上聯盟例行賽王座。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅今天客場擊敗台北富邦勇士後，成為聯盟本季唯一拿下20勝的球隊，而目前以17勝11負緊追在後的福爾摩沙台新夢想家，就算接下來最後2場比賽全贏，勝場也確定追不上，只能眼睜睜看著攻城獅登上例行賽龍頭寶座。

今天比賽攸關攻城獅能否登頂，不過賽前卻傳出壞消息，高居聯盟得分、籃板雙冠王的洋將辛巴（Sim Bhullar）賽前傳出因背部不適，提前返回新竹治療。

攻城獅少了場均可拿下26.3分、20.8籃板的辛巴，所幸靠著法獅（Nick Faust）拿下36分、11籃板與5助攻，布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）也有28分、13籃板，兩人合力搞定戰局。

攻城獅今天全場最多領先達23分，不過第3節進攻一度當機，讓對手追到只差3分，所幸球員即時回穩，再靠一波9比0攻勢穩住陣腳，終場以9分之差拿下勝利，並登上例行賽王座。

比賽結束後，攻城獅總教練林冠綸被問到辛巴傷勢是否會影響到接下來的季後賽，他則保守地表示，目前球團正盡全力讓辛巴接受治療，並讓他提前返回新竹接受醫師評估。

攻城獅本季在客場戰績是12勝3負，勝率高達8成，林冠綸認為，或許是客場自家的球迷比較少，球員比較能夠專注在比賽場上，因此往往也能得到比較好的結果。（編輯：陳政偉）1110521

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽持續，21日在台北和平籃球館由台北富邦勇士隊交手新竹街口攻城獅隊，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（中黑衣者）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月21日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽持續，21日在台北和平籃球館由台北富邦勇士隊交手新竹街口攻城獅隊，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（中黑衣者）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月21日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）21日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與新竹街口攻城獅隊之戰，攻城獅陣中高國豪（中）投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月21日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）21日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與新竹街口攻城獅隊之戰，攻城獅陣中高國豪（中）投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月21日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）21日舉行本季例行賽封關戰，終場由新竹街口攻城獅隊擊敗台北富邦勇士隊，拿下本季第20勝，也奪下本季例行賽龍頭寶座。圖為賽後攻城獅球員場中致意。中央社記者張新偉攝　111年5月21日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）21日舉行本季例行賽封關戰，終場由新竹街口攻城獅隊擊敗台北富邦勇士隊，拿下本季第20勝，也奪下本季例行賽龍頭寶座。圖為賽後攻城獅球員場中致意。中央社記者張新偉攝　111年5月21日
台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊21日在台北和平籃球館以108比99擊敗台北富邦勇士隊，拿下本季第20勝，也奪下本季例行賽第一名，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（前左舉手者）全場貢獻36分11籃板。中央社記者張新偉攝 111年5月21日
台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊21日在台北和平籃球館以108比99擊敗台北富邦勇士隊，拿下本季第20勝，也奪下本季例行賽第一名，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（前左舉手者）全場貢獻36分11籃板。中央社記者張新偉攝 111年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族