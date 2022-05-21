攻城獅封關戰擊敗勇士 登上PLG例行賽王座

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（中央社記者龍柏安台北21日電）PLG新竹街口攻城獅今天靠著洋將法獅與布魯斯巫獅合力攻下64分帶領，在例行賽封關戰以108比99客場擊敗台北富邦勇士，隊史首度登上聯盟例行賽王座。

P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅今天客場擊敗台北富邦勇士後，成為聯盟本季唯一拿下20勝的球隊，而目前以17勝11負緊追在後的福爾摩沙台新夢想家，就算接下來最後2場比賽全贏，勝場也確定追不上，只能眼睜睜看著攻城獅登上例行賽龍頭寶座。

今天比賽攸關攻城獅能否登頂，不過賽前卻傳出壞消息，高居聯盟得分、籃板雙冠王的洋將辛巴（Sim Bhullar）賽前傳出因背部不適，提前返回新竹治療。

攻城獅少了場均可拿下26.3分、20.8籃板的辛巴，所幸靠著法獅（Nick Faust）拿下36分、11籃板與5助攻，布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）也有28分、13籃板，兩人合力搞定戰局。

攻城獅今天全場最多領先達23分，不過第3節進攻一度當機，讓對手追到只差3分，所幸球員即時回穩，再靠一波9比0攻勢穩住陣腳，終場以9分之差拿下勝利，並登上例行賽王座。

比賽結束後，攻城獅總教練林冠綸被問到辛巴傷勢是否會影響到接下來的季後賽，他則保守地表示，目前球團正盡全力讓辛巴接受治療，並讓他提前返回新竹接受醫師評估。

攻城獅本季在客場戰績是12勝3負，勝率高達8成，林冠綸認為，或許是客場自家的球迷比較少，球員比較能夠專注在比賽場上，因此往往也能得到比較好的結果。（編輯：陳政偉）1110521

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽持續，21日在台北和平籃球館由台北富邦勇士隊交手新竹街口攻城獅隊，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（中黑衣者）強攻對手禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月21日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）21日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與新竹街口攻城獅隊之戰，攻城獅陣中高國豪（中）投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月21日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）21日舉行本季例行賽封關戰，終場由新竹街口攻城獅隊擊敗台北富邦勇士隊，拿下本季第20勝，也奪下本季例行賽龍頭寶座。圖為賽後攻城獅球員場中致意。中央社記者張新偉攝 111年5月21日