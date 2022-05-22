布雷克回神本季首勝開張 獅隊擊敗味全龍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職統一獅隊22日與味全龍隊交手，獅隊去年勝投王布雷克（圖）回神，7局失1分優質先發，率隊以7比1拿下勝利，布雷克本季首勝終於開張。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一獅隊今天與味全龍隊交手，獅隊去年勝投王布雷克回神，7局失1分優質先發，陳重廷清壘三壘打，率隊以7比1拿下勝利，布雷克本季首勝終於開張。

中華職棒統一獅隊洋投布雷克去年整季拿下17勝、為年度勝投王，但今天賽前本季4場先發出賽，吞下1敗、勝場遲未開張。

布雷克今天回神，對味全龍隊先發前3局雖然都有被敲出安打，但沒有失分，4局被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲失掉1分，但連飆3K、沒有多掉分數，比賽後半段越投越穩。

布雷克今天總計用107球投7局，僅被敲出5支安打、1發全壘打，飆出10次三振，失掉1分責失分，優質先發拿下勝投。

今天比賽5局打完兩隊1比1僵持不下，獅隊6局靠著陳傑憲內野安打、盜壘、趁傳、高國慶選到保送，鄭鎧文場地安打攻占滿壘，滿壘時陳重羽選到保送擠回1分，陳重廷清壘三壘打，一棒3分幫助球隊拉開領先差距。

獅隊8局再起攻勢，高國慶安打、陳重羽獲得觸身球保送，陳重廷選到保送，再靠著味全守備失誤跑回2分，順利拿下比賽勝利。

獅隊代理總教練高志綱表示，布雷克今天看起來節奏、控制、投球內容都比上一場好，對比賽的掌控、策略也比較得心應手、可以照著想法走；陳重廷的三壘打是關鍵一擊，把分數拉開，也可以讓投手比較大膽地投想要的內容。

布雷克拿下單場MVP，他表示，今年開季狀況不如去年好，但持續修正、每場出賽感覺都比前一場好，本季直到第5場出賽才拿下勝投，感覺有點慢，前面有幾場投得不錯但比賽運氣不佳，今天總算勝場開張。

味全龍隊野手林智勝今天首局敲出右外野方向安打，為個人中職生涯第1700安，成為史上第6人。（編輯：張雅淨）1110522

中職統一獅隊22日與味全龍隊交手，陳重廷6局關鍵清壘三壘打，率隊以7比1拿下勝利。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月22日