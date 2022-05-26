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中職疫情延燒 樂天、味全再增球員快篩陽性

2022/5/26 12:07
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中職受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，味全龍二軍球員林旺衛昨晚快篩陽性，樂天桃猿球團一軍野手余德龍今早出現咳嗽等不適症狀，經快篩結果同樣呈陽性。

樂天桃猿昨天兩度更新疫情，單日球員、教練和隊職員就出現15人快篩陽性，包括藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛、陳冠宇、梁家榮等多名一軍球員，戰力大受影響，球團緊急調派二軍球員支援一軍賽事。

樂天桃猿自5月18日起截至25日止，共11名一軍球員與3名指定遞補球員通報確診，但遭匡列名單尚未達聯盟設定的超過14人停賽標準。

樂天桃猿今天新增一軍野手余德龍快篩陽性，由於陣中有球員今天解除隔離，至於原訂今晚在台東棒球場出戰中信兄弟一役，桃猿是否已達停賽標準，中職表示，待賽務部確認。

除了樂天桃猿，味全龍今天同樣新增快篩陽性案例，球團表示，二軍球員林旺衛昨日晚間快篩陽性，已通報聯盟。

味全龍表示，林旺衛21日前往球場途中獲悉親友確診消息，通報球團後，立即進行隔離。依防疫規定，林旺衛當時為「打滿三劑快篩陰性」、免居隔對象，謹慎起見，仍從21日起採3+4居隔及自主防疫，未與球隊接觸，昨晚快篩陽性，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。（編輯：李亨山）1110526

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