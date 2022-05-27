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小聯盟陳柏毓挨轟吞本季第4敗 李灝宇有長打

2022/5/27 12:09
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局挨1轟，失掉5分責失分為生涯單場最多，吞下本季第4敗；費城人隊1A野手李灝宇今天敲出二壘打，貢獻1分打點。

美國職棒匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與明尼蘇達雙城隊1A交手，海盜隊台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽連飆3K，但2局有狀況，先投出保送、被敲安打，接著讓打者敲出滾地球失掉1分。

陳柏毓3、4局都讓對手3上3下，5局1人出局後投出四壞保送，接著被敲出二壘打，再投出四壞保送，滿壘時被施密特（Kyle Schmidt）敲出滿貫砲，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、三振完成投球任務。

陳柏毓今天總計用78球投5局，被敲出3支安打，包括1發滿貫砲，投出7次三振，失掉5分責失分，為旅美生涯單場失分新高，球隊打線受制，僅在比賽後半段追回2分，終場以2比9吞敗，陳柏毓吞下本季第4敗。

費城人隊小聯盟1A今天與邁阿密馬林魚隊1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守二壘，李灝宇1局敲出一壘方向平飛球出局，4局敲出二壘方向滾地球出局，6局敲出右外野方向平飛球出局。

李灝宇8局選到四壞保送，9局得點圈有人、球隊3比9落後時，敲出右外野方向二壘打、幫助球隊送回1分，隊友再補上安打，李灝宇跑回團隊第5分，但球隊攻勢沒能延續，終場以5比9吞敗。

李灝宇前2場出賽沒有安打，今天單場4打數敲出1支安打是長打，貢獻1分打點、有1得分，賽後打擊率2成99。（編輯：張芷瑄）1110527

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