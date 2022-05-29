兩度與病毒擦身而過 李玟儀冬奧前確診心驚驚

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滑雪小將李玟儀冬奧前曾確診，在康復後決定對外揭露，但她不擔心被貼上標籤，「如果說因為確診這件事被人家歧視，那我覺得應該是那個歧視的人有問題」。（李玟儀提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月29日

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疫情下的運動員2（中央社記者黃巧雯台北29日電）前2次與COVID-19擦身而過，正當滑雪小將李玟儀今年初還在沉浸於拿到冬季奧運門票喜悅時，病毒卻悄悄找上門，面對當時距離冬奧開幕剩不到4週，她只能選擇聽天由命。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩全球之際，各國祭出不同程度的邊境及防疫措施，卻有一群運動員穿梭在各國之間，為自己和國家榮耀而戰，而現年19歲的李玟儀就是其中一員。

懷抱著冬季奧運的夢想，李玟儀無畏疫情，去年10月隻身出征歐洲，父親李永德同年12月加入她的行列，陪同女兒一同追逐夢想。

看著歐洲多國陸續恢復到疫情前的正常生活，路上戴口罩的民眾大減，出國前已打滿2劑的李玟儀只能選擇放寬心，也做好心理準備，她說：「打疫苗本來就不是防止你被感染，而是防止重症，不是打完就不會確診，而且要出去（比賽）就要承擔風險。」

不過，病毒卻在李玟儀身旁伺機而動，她回憶起去年11月訓練時，在結束訓練的前一天傳出室友確診，「又是室友，每天在房間大家都沒戴口罩」，彼此間都無適當防護措施，讓她直呼可怕；後來前往奧地利同樣遇到接送的飯店工作人員確診，所幸都是虛驚一場。

歷經車輛爆胎、找不到住宿或比賽場地等諸多波折，李玟儀後來如願取得北京冬季奧運參賽資格，成為台灣史上第1個取得冬奧參賽門票的滑雪女將，面對得來不易的機會，她當下仍有點不敢置信，通往冬奧殿堂的路會如此順遂。

然而，當時人在波士尼亞的李玟儀正在備戰冬季奧運，命運之神再度提出考驗，當時她與熟識3名外國選手一同參賽、訓練，為期4天的賽程，第3天卻不見其中2名選手身影，後來才得知他們先前曾確診，為了搭機參加冬奧，當時得再做PCR採檢確認。

面對對方隱匿確診，且那段時間曾在未戴口罩的近距離接觸，李玟儀當下聽聞實情後相當震驚，腳步也不自主地後退一步，顧不得隔天還有1場比賽，她與父親直接「逃回」奧地利。

在前往奧地利途中，李玟儀和父親開始出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，父親先快篩陽性，但在經奧地利當地衛生單位PCR採檢後，李玟儀則從陰轉陽，兩人隨後被送至防疫旅館隔離，她無奈地說：「結果還是中了。」

前2次與COVID-19擦身而過，正當台灣滑雪小將李玟儀今年初還在沉浸於拿到冬季奧運門票喜悅時，病毒卻悄悄找上門，所幸後來及時趕上冬奧，並順利完賽。（李玟儀提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月29日

李玟儀娓娓道來那次防疫旅館隔離經歷，入住5天後會安排PCR採檢，若陰性則可離開，因李玟儀仍是陽性，則須住滿10天，期滿後自動解除隔離，「不管還是不是陽性，就當作你自動康復，不會再測一次」。

當時距離2月4日開幕的冬季奧運僅剩不到4週，而李玟儀參加的高山滑雪女子曲道賽2月9日就開始，她曾擔心趕不上比賽，「原本爸爸確診時，有想過我先飛到中國，爸爸再趕來，後來因為連我也確診了，就想說算了，最後如果無法參加，那就是命了」。

李玟儀和父親原本排定1月27日搭乘冬奧專機，但為符合Ct值35以上規定，延後至2月3日才搭上飛機，隔日抵達中國，但搭機前5天內密集地4度PCR採檢，也讓她的內心至今留下陰影。

李玟儀當時憂心引起恐慌，第一時間並未透露確診的消息，在身體康復後決定對外揭露，但她不擔心被貼上標籤，反而大方地說：「如果說我們會因為確診這件事被人家歧視，那我覺得應該是那個歧視的人有問題，這不是我們能控制的。」

好不容易順利抵達中國，但初次冬季奧運的經歷，卻與李玟儀想像中的不同，由於賽事採泡泡模式，選手們只能在比賽場地與選手村之間移動，無法隨意外出，在她的眼中「選手村就像是大型防疫旅館」。

李玟儀後來在北京冬奧高山滑雪女子曲道賽上陣，儘管首趟出發時不慎失誤，但仍踩著雪橇、奮力走回旗門，堅持完成比賽的精神也獲得外媒盛讚，最終順利完成兩趟比賽，名列第50。

「今年冬季奧運不太像以往奧運，在疫情之下的奧運，不太有奧運氣氛。」李玟儀初次奧運之旅歷經波折，她也放眼2026年米蘭冬奧，除了希望能再次取得資格外，也希望屆時疫情已告一段落，生活已恢復正軌。（編輯：張芷瑄）1110529