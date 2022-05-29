不只比足球也比防疫 焦佳弘：場上場下都是戰場

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疫情下的運動員1（中央社記者黃巧雯台北29日電）今年初亞洲盃女足賽攸關世足賽門票，在疫情嚴峻之際，除了求勝，還得確保場上有充足兵源，中華足協副秘書長焦佳弘形容，這不只在比足球，也是比防疫，場上場下都是戰場。

台灣女足代表隊今年1月出征印度亞洲盃，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在全球肆虐情況下，事前先沙盤推演參賽可能遇到的情況，為降低感染機率，在特定風險較高的飛機航段，全員換上防護衣，過程中不吃不喝、不上洗手間，強忍著悶熱、不適，直到到飯店房間後才脫下，不知不覺已經過了10小時。

不僅如此，由於亞洲盃適逢台灣農曆春節期間，但為避免群聚有風險，中華民國足球協會副秘書長焦佳弘和全隊「視訊」吃年夜飯，就連陣中有球員生日，他也只能扮黑臉，要球員不要聚會慶生。

不過，才剛進駐泡泡賽區，大會派出的2名地陪接連確診，也讓台灣女足代表隊措手不及，率隊的焦佳弘坦言，「備戰節奏被打亂」，後來要求主辦單位，第3位地陪必須兩次PCR陰性才能隨隊，但防不勝防，還是傳出2名職員確診。

泡泡賽區並未能將病毒隔絕在外，就連地主印度也因多名球員確診，出賽球員未達13人門檻，被迫退出賽事，而疫情後來也悄悄在台灣女足代表隊內部蔓延。

從最初1名球員染疫，到人數增至3人，焦佳弘和隊醫趕緊啟動應變措施，焦佳弘舉例，為避免病毒沾染在球員衣服上，球員比賽得準備兩套球衣，並在中場休息時更換，而先發和替補球員也得分流，除了使用不同休息室外，回程巴士座位也得錯開。

「就盡可能減災。」焦佳弘一邊防疫、一邊設法安撫球員心情，抱持著即使還會有球員確診，也要將數字降至最低的心情，後來球員確診人數控制在7人。

在疫情籠罩全球之際，賽事主辦方防疫政策和疫情的變動，考驗著台灣各個運動代表隊的應變能力，這次亞洲盃的經驗，讓焦佳弘有感而發地說：「我們不只是在比足球，我們也是比防疫，場上場下都是戰場，活著就是勝利。」

台灣女足隊長王湘惠同樣感受深刻，才剛在亞洲盃對伊朗一役進球，從來沒想到一週後附加賽會因為確診被排除在出賽名單。王湘惠回憶起當下進行快篩，看著連續3個快篩試劑都浮出兩條線，她花了3天的時間，才逐漸說服自己接受事實。

王湘惠和其他四處征戰的運動員同樣明白，參加比賽就是存在風險，「那個機率感覺就是五五波，你有就是有，沒有就是安全，但都來了，因為害怕染疫，不下去比賽，也是很奇怪，還是希望能夠比完、然後安全」。

「就是想哭一下，覺得為什麼自己會發生這樣的事情。」王湘惠確定染疫後，第一時間不是擔心自身身體狀況，反而憂心無法上場而影響全隊，就連在台灣家人也是看到電視台跑馬燈訊息，才得知王湘惠確診。

同為女足球員的丁旗坦言，在得知學姐確診後曾經偷偷哭泣，當時確診的球員在印度當地天氣炎熱的情況下，還得待在無空調的房內，讓她實在難以想像。

為挽救低迷的士氣，王湘惠後來透過視訊連線，帶領全隊一同禱告，將彼此的心串聯在一起，即使無法與隊友並肩作戰，但和其他6名確診球員各自待在房間收看轉播，場上隊友每進一球，都讓王湘惠興奮地大聲尖叫。

面對疫情和比賽雙重壓力，特別是因應防疫需求，在外住宿改為1人1室，王湘惠坦言，以前習慣到隊友房間串門子，但後來嚴格管制，只能將自己封閉在房間內，高壓的環境下，內心有壓力無從釋放，她和丁旗都期待著未來代表隊出國能有心理師隨隊，協助球員調適壓力，以追求最佳表現。（編輯：張雅淨）1110529