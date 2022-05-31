兄弟鄭凱文生涯第100場先發 挨味全龍2轟吞敗

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒味全龍今天靠著吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾同場開轟，聯手以5比4擊敗中信兄弟，兄弟投手鄭凱文雖然生涯第100場先發達陣，但投6局失4分，吞下敗投。

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場出戰味全龍，賽前傳出捕手高宇杰快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，臨時從二軍升上20歲捕手林吳晉瑋待命，本季首度升上一軍。

面對兄弟先發投手鄭凱文，味全龍老將林智勝今天首局敲出三壘安打後，張政禹敲出高飛犧牲打，幫助龍隊先馳得點，吉力吉撈．鞏冠隨後轟出陽春砲，取得2比0領先，而拿莫．伊漾4局上則再從鄭凱文手中敲出兩分砲。

兄弟在錯失1局下滿壘得分契機後，林書逸、許基宏3局下先後擊出安打，靠著周思齊高飛犧牲打，進帳1分，5局下再靠著陳子豪適時安打帶有1分打點，將比分追成2比4。

龍隊9局上再追加1分，比分拉開至5比2，而兄弟9局下展開反攻，李聖裕、陳子豪、許基宏連續安打，加上張志豪高飛犧牲打，添得2分，但後續未能再下一城，味全龍最終以5比4帶走勝利。

龍隊先發投手林子昱此役投5局失2分，拿下本季首勝，並獲選為單場MVP，而兄弟投手鄭凱文完成生涯第100場先發里程碑，投6局失4分，被敲5支安打，包括2發全壘打，承擔敗投。（編輯：張雅淨）1110531