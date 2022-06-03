盧孟揚新練螃蟹球挑戰中職 林振賢讚協調性佳

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111年玉山盃青棒賽嘉義縣隊先發投手盧孟揚（前）3日出賽展現壓制力，率隊搶勝；高三的盧孟揚今年畢業後也有意投入中職選秀，他說，家人給予很高期待，也盼選秀順位能越前面越好。中央社記者謝靜雯攝 111年5月3日

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（中央社記者謝靜雯新北3日電）玉山盃青棒賽嘉義縣隊先發投手盧孟揚拿出新練的螃蟹球，今天投4.2局無失分、展現壓制力，率隊搶勝；盧孟揚有意挑戰中職選秀，教練林振賢也稱讚他協調性佳。

111年玉山盃青棒賽嘉義縣隊今天在三重棒球場與台中市隊交手，嘉義縣隊派出身高185公分投手盧孟揚先發，盧孟揚投4.2局被敲3支安打，投出3次四壞保送、7次三振，無失分，球隊延長賽以2比1拿勝，盧孟揚無關勝敗。

高三的盧孟揚今年畢業有意投入中職選秀，中職新球隊台鋼雄鷹統籌教練人選、目前也在嘉義縣教練團中的林振賢稱讚，盧孟揚是很不錯投手，最快球速可達147公里、均速約在142、143公里左右。

被問起是否會跟台鋼雄鷹推薦盧孟揚，林振賢表示，高中球員其實也建議先到大學磨練1、2年，目前確定盧孟揚會選秀，台鋼應該也很需要投手，他們滿懷希望、自信滿滿的投入職棒後，就要觀察面對挫折是否可以承受。

嘉義縣隊總教練陳聯豐表示，盧孟揚身高夠、協調性好，就是身材稍嫌單薄、才65公斤，盧孟揚剛升上高一時其實很小孩子個性，動不動就掉眼淚，但現在更成熟了，已經不會哭了。

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盧孟揚承認以前很愛哭，但心態上已經更成熟了，只要上場就很有自信，5月初跟家人和教練討論過後，決定投入中職選秀，家人給他很高的期待，也希望選秀順位可以越前面越好。

盧孟揚除了直球外，還有變速、指叉球，及上個月摸索出來的螃蟹球，今天比賽使用螃蟹球收到不錯的成效，想要挑戰職棒，除了身材還要再練壯一點，也希望改掉脾氣，練球時投不理想容易自己生氣，也告訴自己重點是要找出問題。（編輯：陳政偉）1110603