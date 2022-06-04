海神T1登頂奪冠 全家推線上線下封王優惠

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（中央社記者龍柏安台北4日電）T1聯盟龍頭高雄全家海神今天在總冠軍賽第3戰，以103比100險勝台中葳格太陽，以3比0橫掃對手奪得聯盟與隊史首冠，全家便利商店也推出封王優惠，邀大家一起慶祝。

台灣運彩xT1聯盟今天由台中葳格太陽，在主場台灣體大體育館迎戰高雄全家海神，海神靠著洋將亞歷山大（Xavier Alexander）在比賽結束前最後3.2秒飆進致勝3分球，率隊成功奪冠。

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海神奪冠後球隊也發佈新聞稿宣布，冠名贊助商全家便利商店將線上、線下同步推出封王優惠，自6月5日起至6月8日止，透過APP「隨買跨店取」購買自有品牌的鹼性離子水、小分子氣泡水、POWER能量水與經典大杯美式咖啡買一送一限時限量快閃優惠。

此外除包括線上商城也將於6月5日起至6月11日，進行為期1週全館免運優惠，而6月9日至6月11日期間將有百件商品第2件5折優惠，邀大家一起分享球隊榮獲T1元年總冠軍喜悅。（編輯：方沛清）1110604