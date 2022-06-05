曾奕翔等5任投手聯手壓制 玉山盃青棒新北勝北市

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）玉山盃青棒賽勝部賽事，新北市隊先發投手曾奕翔3局好投，新北市隊5任投手登板，沒讓台北市隊打出安打，終場以6比0拿勝；總教練周宗志稱讚曾奕翔表現佳，期許成為關鍵先發戰力。

111年玉山盃全國青棒錦標賽勝部賽事今天在三重棒球場舉行，新北市隊此次以穀保家商為主體、加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，今天與台北市隊交手，新北市隊派出鶯歌投手曾奕翔先發。

曾奕翔總計投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，韋宏亮、邱緯綸、林鉑濬、林盛恩依序登板，各投1局都沒有被敲出安打，5任投手聯手壓制無失分，幫助球隊拿下勝利。

新北市隊2局靠著失誤、宋嘉翔二壘打先馳得點，3局抓準對手投手、守備都有狀況，單局3安、1保送、2失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基。

新北市隊總教練周宗志表示，今天有預期台北市隊會派出陣中王牌舒治浩先發，沒有想過分數會拉這麼開，比數拉開後，讓後面投手輪流登板熟悉一下比賽感覺。

今天登板投手曾奕翔、韋宏亮、林鉑濬都是鶯歌球員，周宗志表示，此次聯隊鶯歌球員補強投手群戰力，也扮演很重要的角色。

周宗志表示，先發曾奕翔今天狀況雖然沒有到最好，但臨場發揮不錯，均速落在140公里、142公里左右，直球準確度好，有很好的曲球和變速球，今天變化球狀況雖然沒有很理想，但直球發揮得不錯，如果變化球調整到位，相信會成為很關鍵的先發投手戰力。

曾奕翔目前高二、最快球速可達143公里，他表示加入聯隊之後經驗上進步很多，危機處理、抓打者習性都有進步，會與陣中左投邱緯綸交流，「我們都是左投，他很會玩球」。

曾奕翔自評今天狀況沒有到最好，變化球控球不好，投球策略要求直球位置、搭配今天狀況相對好的變速球，收到不錯的成效，欣賞日職樂天金鷲隊投手早川隆久。（編輯：張雅淨）1110605