爸爸李志傑教滑球 李軍玉山盃後援率屏東搶勝

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（中央社記者謝靜雯新北6日電）玉山盃青棒賽敗部屏東縣隊後援投手李軍投打有表現，敲長打、1打點，比賽後半段登板後援投2局失2分，拿下勝投，拿手變速球的滑球是爸爸李志傑親授，高中球速進步9公里、目標畢業投到150公里。

111年玉山盃全國青棒錦標賽屏東縣隊今天敗部與彰化縣隊交手，屏東縣隊球員李軍先發扛1棒、指定打擊，1局選到保送，3局敲出二壘打，單場3打數敲出1支長打，貢獻1分打點。

李軍6局接手後援，總計投2局被敲4支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以10比8拿勝，李軍是勝投。

李軍雖然才高一，但最快球速可達144公里，變化球種有變速、滑球、曲球，是球隊設定的終結者；李軍的爸爸是職棒退役球星李志傑，李志傑是野手，但李軍拿手的滑球卻是爸爸親授，李志傑笑說：「我也是捕手底的！我接過很多球路。」

李軍表示，今天比賽後半段上場很緊張，很怕會輸掉比賽，最後一局雖然有狀況，但教練提醒一個一個出局數抓、不要緊張，國中雖然也有投過危機局面，但高中更緊張，因為高中打者又變得更成熟。

左投左打的李軍國中畢業時球速約135公里，高中球速進步至144公里，他表示只要是強化肩膀還有爆發力，目標高一結束前投到145公里，高中畢業希望可以達到150公里。

李志傑表示，李軍的滑球本來幅度比較大，有教他不同的握法，提醒手腕不要旋轉、扣住就好，他的領悟能力很好，但球速可以有這麼大幅度的進步，其實也很訝異。

李志傑表示，李軍進到高中後以野手為主，直到玉山盃才開始投球，今天登板投球，雖然跌跌撞撞，但表現還可以，目前打了3場比賽，打擊部分有效擊球蠻多的，只是有時運氣比較不好。（編輯：李亨山）1110606