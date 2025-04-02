柯敬哲有成好打者條件 U18東岸聯盟敲安柯敬賢關注

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）美和高一野手柯敬哲是旅美好手柯敬賢的弟弟，今天在U18東岸聯盟出賽首打席就敲安，2打數敲1安、有1保送，柯敬賢透過轉播關注弟弟；教練李志傑稱讚柯敬哲有成為不錯打者的條件。

美和高中今天在U18東岸聯盟棒球錦標賽與台東縣聯隊交手，柯敬哲先發打8棒、守一壘，2局首打席就敲出安打，3局吞下三振，5局選到四壞保送上壘，柯敬賢透過轉播關注弟弟表現、幫弟弟加油。

賽後媽媽也有跟柯敬哲說，柯敬賢很關心他，看到他打安打很開心，兄弟感情很好，先前柯敬賢也會指導打擊技巧，提醒他打擊節奏更重要，但現在因為時差問題，可以用手機聯絡的時間都錯開。

被問起是否會因為哥哥是柯敬賢一直被關注有壓力，柯敬哲笑說，很多人會跟他說，要跟哥哥一樣，但自己不覺得是壓力，哥哥是追隨的目標，偶像是洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）。

柯敬哲國中時期也是可投可打的好手，位置是投手、捕手，目前高一以一壘、三壘位置為主，但他笑說也喜歡投球，希望還有機會可以回投手丘。

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教練李志傑表示，柯敬哲先前就隨著高二、高三主力球員一起訓練，本身條件不錯，但攻擊策略、揮棒型態還要調整，以他的條件持續維持訓練，有機會成為不錯的打者。

李志傑也提到，柯敬哲目前看來算是多功能型的球員，雖然身材魁梧，但三壘守備也可勝任，目前才高一而已，先讓他將守備和打擊練好，等身體能力和素質提升後，再評估嘗試是否再回投手丘。（編輯：張雅淨）1140402