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台鋼雄鷹測試會破350人完成報名 約20人具職棒資歷

2022/6/7 12:10
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）台鋼雄鷹成為中職第6隊，明天正式舉行加盟記者會，台鋼雄鷹13、15日將舉行自辦測試會，目前完成報名繳費且符合資格的球員超過350人，其中具有職棒資歷的球員約20人。

台鋼雄鷹加盟中華職棒成為第6隊，將於明天正式舉行加盟記者會，台鋼雄鷹選定高雄澄清湖棒球場為主場，主色系為綠色，明天記者會上將公布LOGO，同時正式公布統籌教練，林振賢為統籌教練人選。

台鋼雄鷹要挖掘「武林鷹雄」，將於6月13、15日在澄清湖棒球場自辦新人測試會，錄取選手將獲台鋼雄鷹球團推薦，獲得參加2022中華職棒年度新人選拔會資格，自5月12日開放報名至6月8日中午12時截止。

台鋼雄鷹加盟中職，讓許多業餘好手躍躍欲試，也有不少具職棒資歷的戰力外球員期待重返中職舞台，包括野手鄧志偉、投手林晨樺等人都有意透過測試會爭取機會。

台鋼雄鷹自辦測試會截至今天中午為止，報名人數超過700人，符合資格球員將近500人，完成報名繳費的球員超過350人，其中約20人具職棒資歷。（編輯：張雅淨）1110607

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