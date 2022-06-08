台鋼雄鷹挑球員、教練 結合在地因素納入考量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台鋼雄鷹首波敲定由林振賢出任統籌教練，領隊劉東洋今天表示，今年也會先找日籍教練協助訓練，而未來尋覓教練團、球員和工作人員人選，也會將地緣與在地結合因素納入考量。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，首任總教練人選備受關注，而富邦悍將隊顧問洪一中也成為熱門人選之一。

談到統籌教練林振賢是否為總教練考慮人選之一，劉東洋今天出席台鋼雄鷹加盟中職記者會時強調，「林教練來自高雄，非常符合我們未來跟在地作結合。」

不僅教練，劉東洋透露，未來挑選球員和工作人員時，也會將地緣關係以及與在地結合納入考量，「不管是教練、選手，如果是南部，尤其是高雄出身，都很符合我們需求，對於我們將來深耕高雄經營是滿重要的 」。

劉東洋表示，現階段規劃7月新人選秀會後，8月與球員簽約，球隊自9月展開訓練，今年將先找外籍教練協助，並根據合作情況，明年或許有機會成為正式教練團的一員。

至於總教練人選何時出爐，劉東洋指出，還需視球隊籌組步調，年底或明年初都有可能。

另外，林振賢過去曾任樂天桃猿一軍首席教練，也具備二軍總教練的資歷，職棒經驗豐富，這次因台鋼雄鷹進軍中職，再度回到高雄，林振賢表示，剛好台鋼雄鷹成立，自己又是高雄人，加上已經先前離開樂天，他才有這個機會擔任統籌教練，直呼是「因緣巧合」。（編輯：卞金峰）1110608