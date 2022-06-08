谷愛凌任美國申奧大使挨批 中國媒體表態力挺

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谷愛凌宣布擔任美國鹽湖城申奧大使後，8日在中國引發批評聲浪。不過陸媒都表態力挺，強調中國選手出任外國城市申奧大使有許多前例。圖為2月18日，谷愛凌在北京冬奧奪金後披上五星旗。（中新社提供）中央社 111年6月8日

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（中央社台北8日電）滑雪好手谷愛凌宣布將擔任美國鹽湖城申奧大使後，中國網路社群今天出現「投機者」、「兩頭吃」的批評聲浪。但中國媒體都表態力挺，強調中國選手出任外國城市申奧大使有許多前例。

18歲的中美混血兒谷愛凌，今年在北京冬奧代表中國奪下兩金一銀後，躍為中國大陸最受歡迎的運動偶像，獲得無數高薪代言，儘管她始終沒說明自己有沒有雙重國籍。

谷愛凌今天稍早在時代雜誌（TIME）主辦一場峰會，宣布已投入美國鹽湖城申辦2030年或2034年冬奧的相關工作，並自稱是「申奧大使」。

消息傳到中國網路社群後，立刻出現批評聲浪。許多網友批評谷愛凌是「投機者」，在中美之間「兩頭吃」，在中國賺得盆滿缽滿後，轉身又跑去代表美國。

不過轉發消息的中國媒體都表態支持谷愛凌出任美國申奧大使，有些媒體還在標題放上「恭喜」。

左派媒體觀察者網強調，中美地緣政治緊張的當下，谷愛凌仍在時代雜誌論壇中表示，不後悔代表中國出戰北京冬奧。

觀察者網還稱，不管是從實際利益還是體育精神的角度來看，著名運動員參與國際交流是多多益善的，沒必要將這個問題無限度地上升到地緣政治或中美競爭上。

澎湃新聞也強調，中國奧運冠軍擔任其他國家申奧大使早有許多先例，「這就是運動地位的展現，和對中國體育實力的認可」。

報導指出，此前，撞球好手丁俊暉曾擔任過2012年英國倫敦申奧大使；雙人滑冰名將申雪、趙宏博擔任過韓國平昌申奧大使；中國跳水「皇后」高敏也曾是紐約奧申委員會邀請的8名嘉賓之一。

力挺谷愛凌的網友熱烈轉傳時代雜誌的報導截圖，報導標題寫著「中國的谷愛凌將成為美國申辦奧運的大使」。

谷愛凌的官方微博坐擁684萬粉絲，她迄今未發文說明為何出任美國申奧大使，不過絕大多數粉絲今天留言表達支持，還圍勦極少數酸她的網友。

環球時報前總編輯胡錫進今天也發文稱，中國人整體上必須表現得比那些指責了谷愛淩「背叛」的美國人更大度。在當前地緣政治嚴重突出的時候，不妨鼓勵谷愛淩做中美之間的一位文化溝通者，透過她把中美社會的情感儘量拉近一些，而不讓她成為中美對立的一個符號。

截至目前，中國主要官媒均未報導與評論谷愛凌今天引發的爭議。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110608