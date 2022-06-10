林瑞鈞把握機會生涯首安出爐 德保拉好投兄弟止敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職中信兄弟隊新秀林瑞鈞10日生涯首度先發出賽，初亮相就有好的開始，生涯首安、首得分都出爐，單場4打數敲出1支安打，跑回2分。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊游擊手江坤宇快篩陽性，新秀林瑞鈞把握機會，生涯首度先發出賽，首安、首得分都出爐，兄弟靠著投手德保拉8局優質先發，以4比2擊敗味全龍隊、中止近期4連敗。

中華職棒中信兄弟隊今天又傳出疫情，主力游擊手江坤宇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，由新秀內野手林瑞鈞替補，林瑞鈞是兄弟隊2019年選秀第7輪選進的球員，今天替補馬上獲得一軍生涯初次先發機會，打8棒守游擊。

兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟隊1局靠著林書逸內野安打、犧牲觸擊，許基宏四壞保送，林書逸靠著暴投跑回團隊第1分，陳子豪也選到保送，詹子賢二壘打送回第2分。

味全龍隊2局上靠著吉力吉撈．鞏冠、李凱威、拿莫．伊漾接連安打先追1分，再靠著劉基鴻安打、幫助球隊送回追平分。

兄弟隊林瑞鈞2局下靠著失誤上壘，再靠著犧牲觸擊、林書逸安打跑回球隊超前分，林瑞鈞4局敲出中職生涯首安，再靠著犧牲觸擊、王政順安打，跑回團隊第4分。

林瑞鈞中職生涯首度亮相就有好的開始，生涯首安、首得分都出爐，今天單場4打數敲出1支安打，跑回2得分。

兄弟先發投手德保拉今天總計用119球投8局，被敲出8支安打，飆出11次三振，投出2次四死球，失掉2分責失分，拿下個人本季第3勝，幫助球隊中止近期4連敗，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

德保拉接受主場MVP訪問時表示，上一場先發表現不好，這場比賽有備而來，知道球隊最近因為連敗氣氛不好，要想辦法贏下今天比賽、讓球隊氣勢再次上來。

看著近期頂替上的年輕球員有好表現，德保拉表示，「我們是一個很強的球隊，不管一、二軍球員能力都很好，大家隨時準備好上一軍、為了球隊勝利努力。」（編輯：張芷瑄）1110610