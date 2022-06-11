ShopRite高球菁英賽 程思嘉70桿台將最佳

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（中央社記者龍柏安台北11日電）LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的ShopRite菁英賽今天開打，台灣共7名女將出賽，其中程思嘉以70桿並列35最佳，徐薇淩與彭婕則以平標準的71桿並列51。

總獎金170萬美元（約新台幣5042萬）的ShopRite菁英賽，今天在美國紐澤西的海灣球場登場，來自澳洲21歲新秀基瑞阿庫（Stephanie Kyriacou），首輪猛打6鳥、沒有柏忌，以低於標準6桿的65桿獨占鰲頭。

程思嘉今天從後9洞出發，她共打下3鳥、2柏忌，以低於標準1桿的70桿繳卡，也是所有參賽台將當中表現最佳的選手。

至於去年東京奧運女子高爾夫國手、台灣一姐徐薇淩，今天進帳4鳥，卻也吞下2個柏忌與1個雙柏忌，與彭婕都以平標準的71桿收桿，以1桿之差緊追程思嘉之後。

徐薇淩在3桿短洞的第17洞，她用了5桿才脫身，讓她苦吞雙柏忌，之後也對她造成重傷害，所幸她在收尾的第18洞靠著再見小鳥止血，才沒讓傷害持續擴大。

錢珮芸打下2鳥、1柏忌與1個雙柏忌，以高於標準1桿的72桿繳卡，排名並列72，而同場參賽的侯氏姊妹侯羽桑、侯羽薔，首輪起步較慢，姊姊侯羽桑繳出高於標準3桿的74桿，妹妹侯羽薔則以高於標準8桿的79桿暫收。

ShopRite菁英賽共有7名台將參賽，首輪表現並不差的李旻，和程思嘉同樣繳出低於標準1桿的70桿，沒想到首輪結束後宣布退賽。（編輯：陳政偉）1110611