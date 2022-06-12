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周宗志哽咽落淚 玉山盃冠軍獻給父親和陸永茂

2022/6/12 18:21
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽冠軍戰新北市隊擊敗桃園市隊完成2連霸，新北市隊總教練周宗志賽後想起棒球路上最重要的兩個人一時淚崩，父親和陸永茂一年內相繼離世，「我要把冠軍獻給他們。」

玉山盃青棒賽新北市隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊，今天冠軍戰擊敗桃園市隊，完成2連霸。周宗志賽後受訪時哽咽落淚，「最大的遺憾，是拿冠軍的時候，兩個棒球路上對我最重要的人都沒能親眼看到，我要把冠軍獻給陸永茂和我的父親。」

周宗志沒有職棒資歷，但帶出眾多至今都十分活躍的職棒好手，2019年更帶領台灣隊在U18世界盃拿下世界冠軍，從20歲開始累積執教資歷，超過20年的時間，父親和今年5月底過世的教練陸永茂是一路走來的推手。

周宗志是宜蘭人，陸永茂等於一路看著他長大，與他的父親交情很好。周宗志表示，當初陸永茂從台東到宜蘭執教，就是父親把陸永茂找回來的，「我一開始的目標不是要走教練這條路，中間也離開一年多的時間，這段期間陸永茂不厭其煩地叫我回球隊當教練，跟我說這才是我該走的路。」

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周宗志跟著陸永茂身邊8、9年時間，2008年也是在陸永茂推薦下，到穀保家商執教，「他希望我去看看外面的世界，增加帶隊的能力」，但也希望周宗志有一天可以回到宜蘭幫助在地的球隊。

「還沒有等到我回去宜蘭，他就離世了，棒球路上這兩個人是最大的推手，沒有他們，我沒有辦法走到今天。」周宗志帶著兩人給的力量，要繼續為台灣棒球界培養出更多好手。（編輯：管中維）1110612

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