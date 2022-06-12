劉俊緯奪玉山盃最佳游擊手 有望畢業直接挑戰職棒

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玉山盃青棒賽新北市隊12日冠軍戰擊敗桃園市隊，完成2連霸，新北市隊陣中穀保家商劉俊緯（右）攻守有表現，獲最佳游擊手獎，他是明年選秀潛力中線好手，總教練周宗志透露，半年來球隊在中線守備下功夫，劉俊緯有很大的進步。中央社記者謝靜雯攝 111年6月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽新北市隊陣中穀保家商劉俊緯攻守有表現，獲最佳游擊手獎。劉俊緯是明年選秀潛力中線好手，總教練周宗志透露，半年來球隊在中線守備下功夫，劉俊緯有很大的進步。

111年玉山盃青棒賽新北市隊此次以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊，今天冠軍戰擊敗桃園市隊，完成2連霸。

新北市隊陣中游擊手劉俊緯身兼隊長，也拿出好表現帶頭，今天5局適時安打送回球隊第2分，單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，拿下明星球員最佳游擊手獎。劉俊緯表示，當下想著要把氣勢帶起來，身為隊長就要適時有表現。

周宗志點名高二的劉俊緯表現不錯，半年來守備進步很大，之前球隊在一些比賽都輸在關鍵守備，這半年來針對守備下足苦功，劉俊緯進步很多，明年畢業後就有機會直接挑戰職棒。

但周宗志也提到，劉俊緯在傳球的速度和腳步的變化，是未來一年還要加強的部分，至於打擊，劉俊緯本來就算有力量的打者，但也很清楚教練團給的角色，要扮演火車頭，不會一直追求長打，打擊穩定發揮。

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劉俊緯才高二就接起隊長的重任，他透露打完高中木棒聯賽之後，有一天被叫進去教練室，教練要他當隊長，一開始他還說：「我覺得我不太行。」但教練也回他：「我沒有跟你商量。」

劉俊緯笑說，接下隊長之後已經慢慢適應這個角色，陣中雖然還有高三的學長，但會想辦法帶領球隊，「要讓他們尊重我，不是因為我是隊長才怕我，我們大家感情都不錯」。（編輯：管中維）1110612