勇士晉總冠軍戰 教頭：關注對手也擔心塞瑟夫

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）P. LEAGUE+ 台北富邦勇士連2場參與總冠軍戰，總教練許晉哲今天表示，接下來將關注另一邊14日季後賽戰況，但也擔心洋將塞瑟夫傷勢情況。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 衛冕軍富邦勇士今天季後賽第4戰以119比111擊敗福爾摩沙台新夢想家，在5戰3勝制系列賽以3比1搶下總冠軍賽門票，距離2連霸更進一步，將與新竹街口攻城獅、新北國王之間的勝方交手，

許晉哲表示，洋將瓊斯（Perry Jones III）原本週末沒計畫上場，但看到肋骨受傷的塞瑟夫（Ihor Zaytsev），昨天連呼吸都很困難，因此主動請纓上陣。

瓊斯指出，賽前就知道這場是必須要贏的比賽，「上場保持侵略性，幫助隊友拿下每一分和勝利」。

從去年總冠軍賽擊退夢想家，到今年季後賽首輪從夢想家手中取得晉級門票，許晉哲不願多談對手情況，他說：「不否認夢想家很強大，可是我們就是贏了，我們不想討論對手，接下來要專注準備總冠軍戰對手」。

談到後續總冠軍戰，許晉哲表示，會先讓球員休息、恢復，14日會關注另一邊季後賽的戰況，看總冠軍戰對手是誰，「兩隊都有高大的中鋒，但我還是比較擔心塞瑟夫狀況」。

許晉哲強調，兩隊對手不同，不可能現在做準備，現在首要工作就是先讓球員休息恢復。

至於總冠軍戰想和哪隊交手，林志傑表示，現在不知道對手是誰，「基本上能贏就贏，不管去哪（比），沒想那麼多」。（編輯：李亨山）1110612