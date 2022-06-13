亞洲盃台灣男籃開訓 陳盈駿、林庭謙報到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

亞洲盃台灣男籃培訓隊13日報到開訓，共有9名球員完成報到。中華民國籃球協會表示，代表隊預計7月10日出發前往印尼，7月12日首戰巴林。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）男籃亞洲盃7月登場，台灣男籃今天報到開訓，包括陳盈駿、林庭謙共9名球員報到。中華民國籃球協會表示，代表隊預計7月10日出發前往印尼，7月12日首戰巴林。

亞洲盃台灣男籃隊原為今年度亞運培訓隊，在亞運延期後，林秉聖、盧峻翔、林正、林郅為等4人經教練團協調後加入世界盃資格賽代表隊。

原培訓名單球員李德威、周儀翔、范士恩、林韋翰、周桂羽分別因傷勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情或其他因素婉拒參加，經教練團提報林俊吉、朱雲豪、黃聰翰、周伯勳、陳昱瑞、黃泓瀚、胡凱翔加入培訓。

籃協發布新聞稿表示，亞洲盃台灣男籃培訓隊由外籍教練帕克（Charlie Parker）領軍，今天報到開訓，包括歸化球員阿提諾（William Artino）、陳盈駿、胡瓏貿、陳昱瑞、黃聰翰、林庭謙、陳冠全、蘇士軒與昨天剛打完季後賽的林俊吉等9名球員完成報到，在總教練說明訓練計畫後，進行首次體能檢測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其他像是球員朱雲豪、李愷諺、簡祐哲及教練許皓程4人因還有職籃季後賽賽程，經向教練團報備後准許賽程結束後再加入台灣隊，胡凱翔預計今晚完成報到，劉錚、周伯勳、黃泓瀚因受疫情影響，將於結束隔離後報到。

籃協表示，代表隊預定7月10日出發赴印尼參加亞洲盃比賽，台灣隊預賽與中國、韓國、巴林同組，分組第一名直接晉級8強，分組第2、3名將進行八強外卡賽，台灣隊將於7月12日首戰巴林。（編輯：管中維）1110613