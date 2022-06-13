林振賢點名台鋼雄鷹測試會印象深球員 談戰力需求

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台鋼雄鷹成為中職第6隊，13日舉行自辦測試會，上午場總計77人受測，統籌教練林振賢點名印象深刻的投手和打者，其中具職棒資歷的捕手蔡岱霖（圖）有被點名。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）台鋼雄鷹成為中職第6隊，今天舉辦自辦測試會，上午場總計77人受測，統籌教練林振賢點名印象深刻的投手和打者，至於具職棒資歷球員，他坦言，球隊需要的是30歲左右的即戰力。

台鋼雄鷹8日正式加盟中華職棒，今天起在高雄澄清湖棒球場舉辦自辦測試會，吸引720人報名，有473人符合資格、完成報名程序，其中有25名具職棒資歷的球員、23名高中應屆畢業生。

除了統籌教練林振賢外，也邀請資深棒球教練前來觀察並且評選選手，包括黃甘霖、曾翊誠、蕭任汶、鄧蒔陽 、湯登凱、鄭乃文等人，成功錄取的球員將獲得台鋼雄鷹的推薦，獲得中華職棒年度新人選拔會資格。

今天上午排定79名球員受測，有2人沒有報到，上午場結束之後，統籌教練林振賢受訪，被問起印象深刻的球員，點名2名怪投林亭佑和陳宇宏，除了姿勢特別外，吸引目光的部分是投球穩定、節奏快，但也提醒如果進到職棒，快投的準備動作還要再修正。

林振賢另外也點名安永鮮物成棒隊投手大瀧幸治、爾曼羅索普，以及今天在測試會上開轟的陳皓禎。

今天上午也有不少具職棒資歷的球員測試，包括林晨樺、曾琮萱、黃勝雄、方昶詠、蔡岱霖、林聖榮、郭岱琦等人。

林振賢表示，如果是28、29歲左右的球員，球隊需要的是即戰力，台灣球員數據統計巔峰是在24至28歲，接近30歲時技術等各個層面是最平衡的時候。

林振賢表示，蔡岱霖是捕手，30歲的年紀差不多，剛好也有一些經驗；另外也點名21歲的投手林聖榮不錯，控球、變化球的掌控能力都有一定水準。（編輯：張雅淨）1110613