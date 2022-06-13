蔡佳諺拚台鋼測試會 學長陳真給心靈上加持

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）開南大學野手蔡佳諺今年春季聯賽敲出2轟，打出不錯表現，也報名參加台鋼測試會，希望可以取得進到職棒的門票，學長富邦悍將隊野手陳真給他「心靈上的加持」，看好他能在5輪內被指名。

蔡佳諺畢業於青棒名校穀保家商，高中時期就有不錯的打擊實力，升上文化大學後沒有太多出賽機會，大二轉學至開南大學，今年在全國成棒甲組春季聯賽打出不錯成績，預賽總計11場出賽，敲出14支安打、2發全壘打，打擊率3成26。

蔡佳諺高中同屆隊友林子崴（樂天桃猿）、林辰勳（味全龍）等人都已經在2020年加盟中職球隊。2019年代表台灣拿下U18世界盃冠軍，卻沒有直接投入中職選秀，蔡佳諺表示不後悔，每個階段都可以學到不同的東西，現在心理層面又更成熟。

蔡佳諺報名台鋼雄鷹測試會，他表示，給自己一個機會，到測試會也可以看到很多前輩、看見其他人的優點，春季聯賽打完之後就決定投入中職選秀，今天測試會照著平常練習的方式，做好可以控制好的事就好。

穀保家商畢業學長、目前效力富邦悍將隊的野手陳真跟蔡佳諺感情很好，看好蔡佳諺可以在5輪內被指名。蔡佳諺笑說，陳真給了他很多心靈上的加持，「順位不是我可以決定的，不管哪個順位被選到，都會努力看看。」（編輯：張雅淨）1110613