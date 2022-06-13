測試會教練是否納入台鋼 領隊：不排除任何可能

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）台鋼雄鷹自辦測試會今天舉行，除了統籌教練林振賢外，到場協助的教練是否會納入教練團，領隊劉東洋表示：「不排除任何可能」，也承諾澄清湖球場改建，希望讓球迷耳目一新。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今天在高雄澄清湖棒球場舉行自辦測試會，吸引720人報名，有473人符合資格、完成報名程序，其中有25名具職棒資歷的球員，23名高中應屆畢業生，測試會將舉行3天。

今天測試會上除了統籌教練林振賢外，也邀請資深棒球教練前來觀察並且評選選手，包括黃甘霖、曾翊誠、蕭任汶、鄧蒔陽 、湯登凱、鄭乃文等人到場，被問起這些人是否會成為教練團成員，領隊劉東洋表示，「不排除任何可能。」

劉東洋表示，今天到場幫忙的教練都是南部出身，台鋼雄鷹落腳高雄，與在地結合是很重要的一環，會持續衡量，把合適的人才放在合適的位置，無論是教練或者是球探都有可能，「專業能力放在最前面，但條件相同的話，地緣會納入考量。」

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劉東洋也提到，看到這麼多球員勇敢追逐夢想很感動，第6隊成立的意義之一，就是要製造讓更多人接近機會的夢想，高雄市政府也相挺，「台鋼雄鷹的起手式、走得蠻有信心的」。

今天測試會由高雄市長陳其邁開球，市府人員也有到場支持，針對球場改建部分交換意見，劉東洋表示，球場改建是重要的部分，包括觀眾席、球員休息室、貴賓室、記者室，以及球場的土質都是重點，希望提供球迷耳目一新的球場體驗，「舒適看球的環境，球場設備的提升，也是光榮感的一部分。」（編輯：屈享平）1110613