世中運奪5金4銀3銅 盧秀燕表揚得牌選手

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台中市選手在2022年世界中學生運動會勇奪5金4銀3銅佳績，市長盧秀燕（右5）14日在市政會議中頒獎表揚參賽選手及教練。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市選手在2022世中運勇奪5金4銀3銅，市長盧秀燕今天在市政會議中表揚參賽選手及教練們，感謝他們克服疫情、時差等考驗前往法國參賽，為台中市做最好的城市外交。

盧秀燕在線上市政會議中指出，2022年世界中學生運動會5月14日至21日在法國諾曼第登場，中華代表隊包辦21金、20銀、27銅，其中9名台中市選手勇奪5金4銀3銅佳績，因此，在今天市政會議中，一一頒獎表揚選手及教練們。

盧秀燕表示，參賽選手克服疫情、時差、氣候等種種考驗，在田徑、游泳、角力、拳擊、柔道以及帕拉游泳競技場上展現實力，收穫亮眼，讓台灣、台中被看見，也促進和外國體育交流；在此感謝教練群、學校、家長及各單項委員會的長期付出，擔任強力後盾，讓選手們毫無後顧之憂、勇往直前，期勉選手們繼續加油、超越自我。

陪同出席頒獎典禮的市府教育局長楊振昇表示，近來學校運動團隊國內外成績耀眼，例如大甲高中田徑好手林仲威，獲得400公尺跨欄金牌、400公尺銅牌，並與大里高中洪孟隆及中華小將合力勇奪異程接力金牌，榮獲2金1銅，奪牌率百分百。

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其次，首次列入世中運的帕拉游泳種類，西苑高中蘇安妍也摘下200公尺自由式后冠，並以50公尺仰式及自由式皆獲銀牌，表現亮眼；角力場上，后綜高中女將李妍儀及廖佩穎更分別榮獲角力自由式61公斤級金牌及57公斤級銅牌，這屆角力代表隊獎牌均由台中奪回，成果斐然。

此外，東山高中傅堃銘勇奪游泳400公尺混合式金牌；大里高中王思遠拿下田徑標槍銀牌；沙鹿高工卓妤庭抱回拳擊66公斤級銀牌；新民高中詹育晴榮獲柔道63公斤級銅牌，楊振昇說，9名中市選手都表現亮眼，令人驚豔。（編輯：黃世雅）1110614