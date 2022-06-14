PLG攻城獅、勇士爭霸 總冠軍賽18日點戰火

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北14日電）新竹街口攻城獅今天克服第3節最多12分落後，最終以98比93擊敗新北國王，成功以3比2淘汰對手，本週六（18日）將在主場新竹縣體育館與衛冕軍台北富邦勇士進行冠軍爭霸戰。

P. LEAGUE+聯盟季後賽今天進行首輪最終戰，坐擁主場優勢的新竹街口攻城獅，在滿場球迷見證下順利扳倒新北國王，隊史首度挺進總冠軍賽，聯盟賽後也即刻宣布，7戰4勝制的總冠軍系列賽首戰將於本週六下午5時點燃戰火。

今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，PLG賽季被迫延後2週，聯盟今天也宣布總冠軍賽將維持原訂7戰4勝制，主場配置為「2-2-1-1-1」，例行賽龍頭攻城獅將多握有1場主場優勢。

依照聯盟公布的賽程來看，若有一方4場橫掃對手，最快下週六（6月25日）就有球隊能在勇士主場台北和平籃球館封王，反之若打滿7場才能分勝負，將於7月1日在新竹縣體育館定生死。

攻城獅上季是聯盟當中唯一未能晉級季後賽的球隊，本季他們搖身一變登上聯盟例行賽王座，如今甚至闖進總冠軍賽，將與豪門勁旅勇士爭冠，陣中後衛高國豪就說：「非常興奮，這是很好的機會，我們要把握住」。（編輯：陳仁華）1110614