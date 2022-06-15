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美網允許俄羅斯及白俄選手以中立身分參賽

2022/6/15 14:48
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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國網球協會（US Tennis Association）今天宣布，將允許俄羅斯及白俄羅斯球員以代表中立國的身分參加2022年美國網球公開賽（US Open）。

美國網球協會在聲明中表示：「美國網球協會將允許所有具參賽資格的球員參加2022美網賽事，無論國籍。」今年美網賽事將於8月29日至9月11日舉行。

溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）先前禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）因此決定不給予溫網排名積分。

烏克蘭退役球員斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）立即譴責美網的決定。他在推文中寫道：「心安理得是無價之寶。」斯塔科夫斯基今年初退役後，加入了烏克蘭後備部隊。

他還說：「我向溫網致敬，這是唯一有道德原則的組織。」

國際網球總會（ITF）、ATP和WTA賽事都譴責俄羅斯在白俄羅斯支援之下侵略烏克蘭。他們禁止俄羅斯與白俄羅斯參加國際團體比賽，並公布方針，規定這兩國球員在其他競賽須以代表中立國身分參加。

美國網球協會表示將採取行動，協助當前正在進行的烏克蘭人道救援工作。

溫網的禁令將一票好手拒於門外，包括目前在世界男子排行榜上居首的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），他也是去年美網男單冠軍；還有目前女子世界排名第5的白俄選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以及白俄前世界球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），但他們都可參加美網。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110615

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