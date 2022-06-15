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味全龍二軍17名球員快篩陽 取消2場交流賽

2022/6/15 17:28
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中華職棒味全龍再度爆發疫情，聯盟公告，味全龍二軍今天通報17名球員快篩陽，因人手不足，已向賽務部申請停賽，取消15、17日台灣未來之星邀請賽賽事。

味全龍先前一軍多名球員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診或隔離，導致5月部分賽事延賽，但近日疫情燒向二軍，味全龍球團下午宣布，新增二軍選手17名、教練2名及一軍教練1名快篩陽性，已通報聯盟，皆已安排隔離及PCR門診，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。

新增選手包括陳震洋、歐晉、王順和、張祐嘉、陳思仲、楊鈺翔、邱辰、呂詠臻、林威廷、蔡明憲、全浩瑋、李展毅、陳良志、林驛騰、張皓緯、吳睿勝、高淮安，教練黃煚隆、彭楷堯快篩陽性；另有與二軍密切接觸的一軍教練邱世杰快篩陽性，

球團表示，一軍昨天例行快篩皆為陰性，將密切注意全體隊職員身體狀況，並定期進行例行快篩。

台灣未來之星棒球邀請賽今天6月6日開打，由中職二軍球隊與業餘社會隊交手，以磨練年輕新秀，由於味全龍大批二軍球員快篩陽性，聯盟表示，因味全龍二軍人手不足，已向賽務部申請停賽，取消6月15日、17日台灣未來之星邀請賽賽事。（編輯：陳政偉）1110615

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