父親賣房挺追夢 19歲袁永誠踢進西協職業隊

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現年19歲的足球員袁永誠，本季效力西班牙皇家足球協會乙級的里奧哈競技（Racing Rioja CF），不過主要戰場都在丙級賽場。趁著休季返台的他16日在台北出席記者會，盼用他的故事，鼓勵台灣更多年輕運動員走出舒適圈，勇敢追夢。中央社記者龍柏安攝 111年6月16日

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（中央社記者龍柏安台北16日電）短短2年的時間，袁永誠從西班牙的國際語言學校，取得參加職業球隊的門票，去年首度披上職業隊戰袍登場亮相，他感激老爸，為力挺他追夢，不惜貸款賣車又賣房。

現年19歲的袁永誠，本季效力西班牙皇家足球協會乙級的里奧哈競技（Racing Rioja CF），不過主要戰場都在丙級賽場。

趁著休季返台的袁永誠，今天在父親袁慶國與經紀公司陪同下召開記者會，希望用他的故事，鼓勵台灣更多年輕運動員出舒適圈，勇敢追夢。

被問到球風像誰，袁永誠直言，他會去學習梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）的技術，但不可能完全複製對方的特點。他說：「我的風格就是我的風格。」

袁永誠在16歲時，連一句西班牙語都不會，就獨自前往異國討生活。他表示，行前從未害怕和動搖，唯一思考過的問題，「要不要換另一個國家」。不過他強調：「我享受的是踢球過程，以及解決不同困難的過程。」

旅外期間，袁永誠的父親袁慶國每年至少要花新台幣160萬元，為了支持兒子追夢，他除了貸款，也賣車又賣房，他說：「從小看著兒子踢球和游泳，他在踢球時很快樂。」

因為兒子踢球，袁慶國從不看足球，如今變成足球鐵粉，過去曾是跆拳道黑帶的他笑說：「以前足球離我太遙遠。」

雖然目前球隊在西班牙屬第4級聯賽，不過袁永誠把目標放在踢進第1級的西甲聯賽，他透露，沒有設定幾年內要完成目標，因為這個過程當中有太多變數，去設定年限對他而言有些不切實際。（編輯：管中維）1110616