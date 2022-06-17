悍將簽下具美韓職棒資歷右投富藍戈 19日抵台

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中職富邦悍將隊17日公告，簽下具有美職、韓職資歷的右投手富藍戈（Enderson Franco），盼富藍戈加入後能厚實球隊外援戰力，藉其豐富的職棒經歷幫助球隊在下半季爭取佳績。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊今天公告，簽下具有美職、韓職資歷的右投手富藍戈，預計19日抵台、展開居家檢疫相關程序，為悍將衝刺下半季冠軍增添重要戰力。

中華職棒富邦悍將隊3日在洋投優瑪、洋砲霸帝士間抉擇，最後決定註銷洋投優瑪，當時領隊林華韋受訪透露，主要考量是已經找到新的洋投戰力。

悍將今天發布新聞稿，簽下來自委內瑞拉的29歲右投手富藍戈（Enderson Franco），身高185公分、體重109公斤，2010年以17歲年紀進入美國職棒系統，並在2019年效力舊金山巨人隊時上到大聯盟，在大聯盟留下5場後援出賽紀錄，總計投5.1局失2分責失分，投出4次三振，防禦率3.38。

富藍戈2021年轉戰亞洲、加盟韓國職棒效力樂天巨人隊，整季37場出賽（27場先發），戰績9勝8敗、防禦率5.40，投出124次三振。

今年富藍戈則效力墨西哥聯盟都蘭將軍隊（Generales de Durango），出賽6場投28.1局，被敲39支安打，投出24次三振。

富藍戈預計在6月19日抵台，在完成居家檢疫程序後就會投入球隊訓練，悍將期盼富藍戈加入後能更厚實球隊外援戰力，並藉其豐富的職棒經歷，幫助球隊在下半季爭取佳績。（編輯：陳政偉）1110617