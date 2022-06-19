攻守進化 夢想家錢肯尼勇奪PLG年度進步獎

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天表示，福爾摩沙台新夢想家華裔球員錢肯尼本季場均出賽時間、得分與籃板數都較上季成長，且入選年度防守第一隊，因此拿下年度進步獎。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）本季新設年度進步獎，鼓勵球員在新球季大幅成長的好表現，資格為上季已參加PLG比賽且本季例行賽出賽場次達20場的各隊球員。

PLG聯盟今天發布新聞稿揭曉年度進步獎得主，夢想家的錢肯尼上季出賽21場，本季出賽數增至29場，且場場先發，平均上場35分44秒，較上季多了7分鐘。

錢肯尼平均得分也從上季的6.6分進步到本季的11.2分，籃板則從上季的3.1個，進步到本季的4.8個。

不僅如此，錢肯尼的三分球命中率有所提升，從上季的28.6%，進步到本季的38.5%，除了進攻端數據成長，錢肯尼出色的防守表現也獲得肯定，獲選年度防守第一隊。

PLG聯盟指出，錢肯尼攻守兩端大進化，不但幫助夢想家拿下例行賽第2，也讓自己在年度進步獎票選中，獲得10張5分、以總分71分拿下聯盟史上第一個年度進步獎。（編輯：張雅淨）1110619