國二張以承扛住代打壓力 華南金控青少棒打擊獎

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111年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰，桃園市隊19日與台北市隊交手，桃園市隊國二球員張以承（左1）代打建功，一棒2分幫助球隊拉開領先差距，拿下大會打擊獎，總教練曾偉誠（右1）稱讚他扛得住壓力。中央社記者謝靜雯攝 111年6月19日

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰，桃園市隊國二球員張以承代打建功，一棒2分幫助球隊拉開領先差距，拿下大會打擊獎，總教練曾偉誠稱讚他扛得住壓力，是未來國家隊棟樑。

111年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰賽在三重棒球場舉行，桃園市隊與台北市隊交手，桃園市隊前6局打完4比3、1分領先，7局靠著代打張以承關鍵安打，一棒2分、幫助球隊拉開領先差距，桃園以6比3完成2連霸，總教練曾偉誠直接預約明年冠軍，喊話3連霸。

曾偉誠表示，張以承是國二球員，守備位置為捕手、一壘，此次則是放在指定打擊的角色，關鍵時刻讓他下去代打，之前隊內練習的時候常常會模擬情境，今天可以有這樣的表現，代表他有把平常練習當比賽。

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張以承才國二就可以擔任關鍵時刻代打角色，曾偉誠表示，他攻擊不會怯場，頂得住壓力、難能可貴，「相信他未來可以成為國家隊的棟樑。」

張以承此次賽會總計11打數敲出7支安打，累積5分打點，以打擊率6成36拿下大會打擊獎；其他個人獎項，打點獎為新北市隊陳杰睿，全壘打獎為新竹市隊江禮恩，投手獎為新竹縣隊葉弘仁，大會最有價值球員為桃園市隊黃天賜，教練獎為桃園市隊總教練曾偉誠。（編輯：李亨山）1110619