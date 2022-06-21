PLG最強菜鳥 陳又瑋全票獲選新人王

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天公布，高雄鋼鐵人選秀榜眼陳又瑋以全票之姿獲選新人王，這也是他自HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽後，第3次在聯盟中獲選新人王。

去年踏入職業舞台的陳又瑋，菜鳥球季就站穩球隊先發後衛，本季出賽28場就有27場是先發，平均出賽時間高達38分33秒，也是聯盟唯一出賽場均超過30分鐘的新秀。

擁有充沛出賽時間，陳又瑋也用數據回報球隊，本季他平均可攻下13分，另有5.1助攻與4.2籃板，此外每場還可演出聯盟最多的2.2次抄截，也讓他以全票之姿拿下新人王。

事實上，這已不是陳又瑋生涯首次獲選新人王，包括高中、大學時期他都是新人王的不二人選，也堪稱「最強菜鳥」。陳又瑋承認，每個階段這個獎都只有一次機會，他雖會盡力爭取，但更重要的還是希望幫助球隊贏球。

陳又瑋給自己的目標不只有拿下新人王，他也希望未來可以「西進」挑戰CBA中國男子籃球職業聯賽，並期許自己可以在強度更高的聯盟站穩腳步。

台北富邦勇士招牌球星「野獸」林志傑，則是陳又瑋最喜歡的台灣球員，他透露，「賢拜」無論在哪個聯盟，都能展現自己的價值，並獲得球迷與球團的認同。至於後衛方面，陳又瑋則認為，新北國王隊李愷諺也有很多值得他學習的地方。（編輯：張雅淨）1110621