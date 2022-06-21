宋文華投入中職選秀 悍將、桃猿教頭評價佳

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（中央社記者黃巧雯新北21日電）旅外投手宋文華結束美職生涯，今天宣布將報名中職選秀，富邦悍將總教練丘昌榮認為，宋文華是名優質的投手，樂天桃猿總教練曾豪駒則讚賞宋文華投球具有壓制力。

25歲的宋文華開季從美國職棒聖地牙哥教士3A出發，後來又回到高階1A，5月底歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，近期遭球隊釋出。宋文華今天在臉書發文解釋，是自己主動提出離隊，並決定報名中職選秀。宋文華確定返台發展後，也將影響各隊選秀策略。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場出戰樂天桃猿，談到對宋文華印象，悍將總教練丘昌榮賽前接受媒體聯訪時表示，宋文華是名很優質的投手，「當然如果選得到也很好」，但目前球團還未討論到這部分。

樂天桃猿總教練曾豪駒表示，大多從媒體和網路影片得知宋文華訊息，他認為宋文華投球壓制力不錯，「球質和變化球控制會是他一大優點」。

曾豪駒指出，觀察宋文華儘管球速不快，但因變化球控制不錯，打者揮空率滿高的。談到若有機會是否會指名宋文華，曾豪駒僅說：「我再問球探一下。」

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台鋼雄鷹在成為中職第6隊後，今年7月中職選秀會握有狀元籤，領隊劉東洋表示，在宋文華投入選秀後，球團接下來討論選秀策略時，將一併納入考量。

由於宋文華在小聯盟時以後援為主，談到台鋼雄鷹選秀首輪補強是否會優先選擇先發投手，劉東洋強調，好的先發投手，當然會是各隊都想要補強的人才，但還待中職新人測試會結束後，與統籌教練林振賢進一步討論，才會有比較清楚的方向。（編輯：張雅淨）1110621