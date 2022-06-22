王柏融二軍連2場雙安 吳念庭敲1安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北22日電）日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天二軍出戰東京養樂多燕子隊，連2場繳出雙安表現，但火腿隊仍以3比4吞敗；而西武獅隊台灣野手吳念庭在二軍出賽，4打數1安打。

昨天敲出雙安的王柏融，今天繼續在客場出戰養樂多二軍，先發擔任指定打擊，從原本的第4棒改扛開路先鋒。

王柏融1局上就揮出二壘安打，攻占得點圈，4局上登場再度敲安，但隊友都未能延續攻勢。

王柏融6局上在一壘有人情況下，擊成飛球出局，火腿隊後續靠著保送、安打和對手失誤，以3比1反超，但隨後養樂多靠著松本友6局下開轟再度要回領先，火腿隊最終以3比4輸球。

王柏融此役3打數2安打，賽後打擊率升至3成13。

另外，效力埼玉西武獅台灣野手吳念庭最近一次在一軍出賽是6月18日，近期打擊陷入低潮，被下放二軍，但近2場在二軍出賽都有單場2支安打表現。

吳念庭今天面對讀賣巨人二軍，繼續擔任第4棒，但移防三壘，前3個打席無安打，9局上在一壘有人時揮出安打，西武獅攻占一、三壘，隨後靠著中熊大智安打，攻下1分，但未能逆轉，終場以1比3落敗。（編輯：張芷瑄）1110622