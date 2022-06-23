世界盃射箭巴黎站 台灣女團本季首度射進金牌戰

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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣反曲弓女子射箭代表隊今天在2022射箭世界盃巴黎站連闖3關，挺進壓軸決賽，將於26日與印度爭金；而男子隊則在8強歷經加射還是同分，經比較靶心距離後惜敗土耳其。

2022射箭世界盃本週在法國巴黎舉行，台灣僅派出男、女反曲弓代表隊出征，女團在資格賽名列第3種子，首輪輪空直接挺進16強，接著先以6比2射下不丹，再以6比1淘汰美國，4強賽再以6比2淘汰德國，本季首度挺進女團決賽。

台灣射箭代表隊總教練林政賢表示，這次女子代表隊表現出色，就算比賽中出現亂流，也很快可以調整回來，加上隊員們彼此相互鼓勵、幫助，也是很大的收穫。

過去2年受到COVID-19疫情影響，台灣射箭隊鮮少在國際賽上亮相，加上女團在東京奧運表現不盡理想，世界排名也滑落至目前的世界第6，男子隊則仍穩居世界第2。

林政賢透露，國際射箭總會公布奧運新的參賽方式，只要世界排名前2的國家，將可直接取得奧運入場券，因此目前首要之務，就是提振女子世界排名，「這一站能射進金牌戰，對我們女子隊來說，無疑是注入一劑強心針。」

今年台灣女子反曲弓代表隊曾在世界盃首站的土耳其安塔利亞站，拿下女團銅牌，這次在巴黎射進金牌戰則是本季首次。

至於排名賽榮膺第4種子的台灣男團，8強意外提前出局，林政賢無奈表示，雙方正規賽扯平，加射又以28比28射平，「我們最高分的10分箭是滿靶，沒想到對手也一樣，最後比靶心距離惜敗，真的很可惜」。（編輯：張芷瑄）1110623

台灣射箭好手彭家楙。（中央社檔案照片）