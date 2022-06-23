體育署推人才線上媒合 盼企業一起動起來

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（中央社記者龍柏安台北23日電）體育署全民運動組副組長趙昌恕今天表示，體育署將在7月4日至22日辦理2022運動人才媒合會，透過線上讓企業與退役運動員，都能找到適合人才與良好的工作環境。

體育署自民國107年起推動企業聘用運動指導員計畫，至今已輔導企業聘用477名擁有體育運動背景的專業人才，而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年開始徵才活動才改由線上辦理。

趙昌恕強調，體育署為鼓勵企業共襄盛舉，只要每「新」聘任1人，企業舉辦員工運動休閒活動就享有補助，最多可申請3人、最多90萬元的活動補助。

今年運動人才媒合會將於7月4日起跑，目前已有超過20家企業參與，預計提供超過800個職缺，聘任的職缺包括運動教練、工程師與行銷企劃等。

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針對退役運動選手的定義，趙昌恕解釋將從寬認定，包括曾參加過全中運、全大運，或是體育相關科系畢業，甚至擁有專業證照如救生員、裁判等，都可被視為專業運動人才。

體育署統計，至今累計已補助企業辦理1633項員工運動休閒活動，累計超過44萬人次參與，趙昌恕則認為，只要企業員工身心健康，業績也能蒸蒸日上，也希望未來能有更多公司企業參與，活絡運動人才的就業市場。（編輯：張芷瑄）1110623