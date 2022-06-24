楊勇緯挺進烏蘭巴托大滿貫賽金牌戰 連珍羚將爭銅[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北24日電）東京奧運柔道銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在烏蘭巴托柔道大滿貫賽男子60公斤級4強，以一勝擊敗蒙古選手依卡泰萬，連3站大滿貫賽都闖進壓軸金牌戰。

2022烏蘭巴托柔道大滿貫賽，是2024法國巴黎奧運第一場奧運積分賽，台灣包括東京奧運銀牌得主、世界排名第一的楊勇緯，以及連珍羚與林真豪等奧運國手都有出賽。

楊勇緯去年在東京奧運奪銀後，不僅人氣飆漲，信心也跟著大增，他在去年底的阿布達比柔道大滿貫賽拿下生涯首座大滿貫等級金牌，世界排名也翻上全球之巔。

今年4月楊勇緯又於土耳其的安塔利亞柔道大滿貫賽再次摘金，返台後原先打算全力備戰成都世大運，結束後再飛往匈牙利參加布達佩斯大滿貫賽，因世大運確定順延，也讓他改變參賽計畫，趁著這段空檔飛往蒙古烏蘭巴托參賽。

高居男子60公斤級頭號種子的楊勇緯，首輪輪空，次輪他以半勝優勢淘汰烏茲別克好手努里列夫（Kemran Nurillaev），接著8強賽又於最後32秒，靠著寢技成功壓制葡萄牙選手羅培斯（Rodrigo Costa Lopes），成功挺進4強。

關鍵4強賽，楊勇緯面對地主蒙古選手依卡泰萬（Sumiyabazar Enkhtaivan），他在比賽還剩1分47秒時，利用拿手的寢技成功壓制對手，也拿下一勝，順利挺進壓軸金牌戰。（編輯：張芷瑄）1110624

決賽轉播將於24日下午5時開始。影片來源：Judo

烏蘭巴托柔道大滿貫賽 連珍羚晉級銅牌戰

（中央社記者龍柏安台北24日電）東京奧運國手、旅日「柔道女王」連珍羚，今天在烏蘭巴托柔道大滿貫賽女子57公斤級復活賽，因日本同會社的隊友芳田司被判定失格，讓她兵不血刃直接晉級銅牌戰。

連珍羚生涯曾在2017年巴庫柔道大滿貫賽拿下生涯首座大滿貫等級金牌，不過今年她在土耳其的安塔利亞柔道大滿貫賽僅名列第7作收。

這次連珍羚轉戰烏蘭巴托站，她在女子57公斤級首輪碰上世界排名27的德國女將佛里茲（Caroline Fritze），她靠著寢技壓制對手，順利晉級。

東京奧運國手、旅日「柔道女王」連珍羚，24日在烏蘭巴托柔道大滿貫賽女子57公斤級復活賽晉級銅牌戰。（圖取自facebook.com/LIENCHENLINGJUDO）

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

8強賽連珍羚又是遭遇來自德國的女將史塔克（Pauline Starke），她在開局先靠著內腿搶下半勝，可惜沒能保住優勢，讓對手逮到機會以1勝逆轉，也落入敗部復活賽。

連珍羚在敗部首役遭遇在日本同會社的隊友芳田司，由於對手在上一場比賽做出「折手」的違規動作，被判定失格，因此讓連珍羚直接取得銅牌戰門票，將與以色列女將李威（Timna Nelson-Levy）爭銅。（編輯：吳協昌）1110624