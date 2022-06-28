高國輝微調打擊姿勢 陳金鋒提醒耐心選球

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（中央社記者黃巧雯新北28日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊近期多名球員染疫，被急調回一軍的球員高國輝今天說，今年打擊狀況不理想，他相當著急，後來微調姿勢，二軍總教練陳金鋒也提醒選球要更有耐心。

高國輝本季打擊狀況低迷，出賽14場，打擊率僅1成21，5月再下二軍調整，但近期悍將一軍多名球員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，球隊從二軍調人手，高國輝26日重返一軍。

高國輝接受媒體視訊訪問時，談到本季打擊狀況表示，今年較特別，春訓和熱身賽感覺還可以，但例行賽開打後，擊球感覺落差很大，有段時間一直沒敲出安打，他有點著急、亂了手腳。

他說，最近一次下二軍主要微調打擊姿勢，也持續與陳金鋒討論，「鋒哥建議我，選球要再更有耐心，不是球來就一定要很積極出棒」，讓投手多丟幾顆，得到更好的球再攻擊。

高國輝歸隊首戰就敲出安打，但接下來又因疫情停賽；他說，會調整好狀況迎接下週比賽，希望不要再延了。

至於悍將網羅委內瑞拉29歲右投富藍戈（Enderson Franco）已隨隊練球，總教練丘昌榮先前說，將視調整情況，希望上半季尾聲有機會一軍登板。

富藍戈表示，調整能力很快，加上目前身體健康，雖約1個月未投球，但他有信心，約1、2週後就能調整狀況到100％，迎接一軍比賽。（編輯：李明宗）1110628