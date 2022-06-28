兄弟延長賽力退桃猿 3連勝到手

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）中華職棒中信兄弟今天歷經9局下被樂天桃猿扳平，靠著岳東華延長賽11局上高飛犧牲打，攻下超前分，最終以7比6險勝，收下3連勝。

樂天桃猿今天在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟，派出賽前暫居聯盟防禦率王的黃子鵬先發，兄弟洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）則是本季首度先發對戰桃猿。

兄弟隊今天前3局就攻下4分，桃猿隊在首局進帳2分後，4局下攻勢再起，靠著保送、二壘安打，攻占二、三壘，林立隨後擊出高飛犧牲打，追成3比4。

兩隊第5、6局輪流發動攻勢，前6局結束，兄弟隊以5比4領先。

兄弟隊蘇緯達9局上擊出安打帶有1分打點，追加保險分；而桃猿9局下展開反攻，面對兄弟隊終結者李振昌，桃猿隊陳晨威、林立9局下連續敲安，成晉擊出高飛犧牲打，追回1分，隨後靠著投手暴投，扳成6比6平手。

兄弟隊陳子豪11局上安打開啟球隊攻勢，蘇緯達隨後擊出三壘方向滾地球，兄弟隊靠著桃猿隊三壘手梁家榮傳球失誤，攻占一、三壘，岳東華關鍵時刻擊出高飛犧牲打，幫助兄弟隊以7比6勝出，後援登板吳哲源投2局無失分，摘下勝投。

兄弟隊全場敲出17支安打，岳東華單場3安打猛打賞，且打下此役勝利打點，賽後獲選為單場MVP。

桃猿黃子鵬今天狀況不理想，投5局失5分被擊出11支安打，失分和被安打數雙創個人本季新高，靠著打線幫忙，無關勝敗；後援投手豪勁（Bradin Hagens），投2局失1分，非責失分，吞下敗投。

另外，今天兄弟與樂天桃猿一役還誕生1項紀錄，中職資深記錄員賴立偉在中職3年（1992年）到職，除了擔任紀錄，也負責球場播報工作。

賴立偉在2018年完成第1000場播報里程碑，至今累計1108場播報，今天則是他擔任中職記錄員第1500場賽事，而目前他所保有播報、記錄員場次兩項紀錄都是聯盟之最。（編輯：林治平）1110628