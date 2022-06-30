戴資穎兩局僅讓對手拿20分 挺進大馬公開賽8強
2022/6/30 11:01（6/30 12:36 更新）
東京奧運女單銀牌得主、台灣羽球一姐戴資穎（圖）30日在馬來西亞羽球公開賽女單次輪，兩局僅讓愛沙尼亞女將庫巴（Kristin Kuuba）拿下20分，橫掃對手挺進8強。（Badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真 111年6月30日
（中央社記者龍柏安台北30日電）東京奧運女單銀牌得主、台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球公開賽女單次輪，兩局僅讓對手拿下20分，以21比11、21比9輕取愛沙尼亞女將庫巴，順利挺進8強。
總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬元）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽，世界排名第2的戴資穎榮膺女單第2種子，本週將挑戰本季第3冠。
戴資穎今年曾在泰國公開賽與印尼公開賽先後奪冠，直至今天賽前，已拉出不敗的11連勝，今天她的對手是世界排名第51的愛沙尼亞女將庫巴（Kristin Kuuba），雙方過去未曾交手，不過戴資穎展現強大宰制力，兩局、直落二就解決對手，拿下晉級門票。
開局雙方有來有往，戴資穎幾乎全程保持領先，她以11比8握有微幅領先進入技術暫停，沒想到暫停過後戰況丕變，對手先追回1分，戴資穎開啟「強攻模式」，直接用一波10比2攻勢打爆對手，也先以21比11拿下。
戴資穎在第2局攻勢依舊凶猛，開賽就連拿4分取得領先，對手未曾逼平或超前，戴資穎在一路保持領先的優勢下，在局尾也將差距越拉越開，最終以21比9輕鬆擺平對手，也順利摘下8強門票。
總計今天戴資穎僅用30分鐘，且兩局只讓對手拿下20分，以壓倒性的優勢淘汰對方、輕鬆闖關。（編輯：張雅淨）1110630
台灣羽球一姐戴資穎30日在馬來西亞羽球公開賽女單次輪，兩局只讓對手拿下20分，以壓倒性的優勢淘汰對方、輕鬆闖關，摘下8強門票。（Badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真 111年6月30日
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