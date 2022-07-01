MLB明星賽第一階段投票 賈吉、阿庫尼亞獲先發

（中央社紐約30日綜合外電報導）MLB明星賽第一階段投票結束，美聯、國聯的人氣王賈吉、阿庫尼亞，率先確定成為明星賽先發球員。

美國職棒大聯盟MLB明星賽第一階段投票於今天落幕，紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）、亞特蘭大勇士的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）早早確定他們在美國聯盟、國家聯盟人氣王的地位。

30歲的賈吉生涯第4次入選明星賽，在今天洋基對上休士頓太空人的比賽前，他在出賽74場後，轟出29支全壘打、為球隊跑回62分，兩項數據都高居全聯盟第一。另外，他的打擊率是2成90，並為洋基貢獻了59分打點。

24歲的阿庫尼亞今年目前為止打了43場比賽，打擊率是2成81，有7支全壘打、18分打點，跑回28分、有13次盜壘成功。他因為左腳受傷的關係，6月25日起便未再出賽，但預計會在7月1日歸隊。

在今天的第一階段投票結束後，MLB除宣布已率先獲得先發位置的兩聯盟人氣王外，也公布其他位置的最終決選名單。下一個階段的投票將於美國東部時間7月5日開始，一直持續到8日下午2時為止。從目前的名單來看，以勇士（包括阿庫尼亞）和多倫多藍鳥各有6人進到決選名單，人氣最旺。

球迷的投票結果，將決定9個守備位置及指定打擊的先發人選。所有能夠參加明星賽的投手及替補球員，將由球員和MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）共同決定。

7月19日於洛杉磯開打的明星賽，先發球員將於7月8日公布，完整陣容將於10日宣布。

進到最終決選名單的，在美聯方面，捕手有藍鳥的柯克（Alejandro Kirk）、洋基的崔維諾（Jose Trevino），一壘手有藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、西雅圖水手的佛蘭斯（Ty France），二壘手有休士頓太空人的阿圖維（Jose Altuve）、藍鳥的艾斯皮納（Santiago Espinal），三壘手有克里夫蘭守護者的拉米雷斯（Jose Ramirez）、波士頓紅襪的德佛斯（Rafael Devers），游擊手有藍鳥的畢歇特（Bo Bichette）、芝加哥白襪的安德森（Tim Anderson），指定打擊有太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、洛杉磯天使的大谷翔平，外野手有天使的楚勞特（Mike Trout）、藍鳥的斯普林格（George Springer）、洋基的史丹頓（Giancarlo Stanton）、藍鳥的小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）。

國家聯盟方面，捕手有芝加哥小熊的威爾森．康崔拉斯（Willson Contreras）、勇士的達諾（Travis d'Arnaud），一壘手有聖路易紅雀的高史密特（Paul Goldschmidt）、紐約大都會的阿隆索（Pete Alonso），二壘手有勇士的阿比斯（Ozzie Albies）、邁阿密馬林魚的齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.），三壘手有聖地牙哥教士的馬查多（Manny Machado）、紅雀的亞瑞納多（Nolan Arenado），游擊手有洛杉磯道奇的透納（Trea Turner）、勇士的史萬森（Dansby Swanson），指定打擊有費城費城人的哈波（Bryce Harper）、勇士的威廉．康崔拉斯（William Contreras），外野手有道奇的貝茲（Mookie Betts）、舊金山巨人的皮德森（Joc Pederson）、大都會的馬爾特（Starling Marte）、勇士的杜瓦（Adam Duvall）。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110701