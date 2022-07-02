ESPN：灰狼迎來戈貝爾將與湯斯組雙塔 拉文留公牛

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美國體育頻道ESPN報導，美國職籃NBA猶他爵士同意將中鋒戈貝爾（前）交易到明尼蘇達灰狼。（圖取自facebook.com/utahjazz）

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA猶他爵士同意將中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）交易到明尼蘇達灰狼，換來5名球員外加4個首輪選秀權。

據報導，其他自由球員交易包括拉文（Zach LaVine）決定以5年2.15億美元（約新台幣64.5億元）頂薪合約繼續留在芝加哥公牛。

ESPN今天報導，爵士將戈貝爾送到灰狼，換來畢斯利（Malik Beasley）、貝佛利（Patrick Beverley）、凱斯勒（Walker Kessler）、范德比（Jarred Vanderbilt）、波馬洛（Leandro Bolmaro）和4個首輪籤。

灰狼將送出2023年、2025年和2027年未受保護的首輪選秀權，以及2029年前5順位受保護的選秀權。

30歲的戈貝爾在NBA的9個球季都是效力爵士，曾連續6年助球隊打進季後賽。戈貝爾上季平均每場貢獻15.6分，以及全聯盟最多的14.7籃板，外加2.1阻攻。

戈貝爾到了灰狼將與明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）組成雙塔。據報湯斯已同意以4年2.24億美元續約。

拉文的經紀人今天稍早宣布，拉文已同意以5年2.15億美元頂薪合約續留公牛。

27歲的拉文去年助美國男籃隊在東京奧運摘金，然後連續第2年打NBA明星賽。拉文上季為公牛出戰67場，場均24.4分、4.6籃板、4.5助攻，表現亮眼。

運動經紀公司Klutch Sports Group也宣布，來自波士尼亞的諾基奇（Jusuf Nurkic）已同意以4年7000萬美元合約續留波特蘭拓荒者；沃爾（John Wall）同意以2年1320萬美元合約加盟洛杉磯快艇。

根據ESPN和紐約「每日新聞」（New York Daily News）消息，紐約尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）同意以4年6000萬美元留隊；金州勇士後衛培頓（Gary Payton II）將以3年2800萬美元轉戰拓荒者。

31歲的西班牙後衛盧比歐（Ricky Rubio）據報與克里夫蘭騎士就3年1840萬美元合約達成協議。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110702