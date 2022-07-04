更多編輯台推薦新聞：
倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子
文化

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金
運動

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

溫網男單 高芬5盤大戰力退提亞佛闖進8強

2022/7/4 12:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）比利時網球名將高芬（David Goffin）今天擊敗美國好手提亞佛（Frances Tiafoe），挺進溫布頓網球錦標賽男單8強。

高芬今天在二號球場（Court Two）鏖戰4小時36分鐘，才以7比6（7/3）、5比7、5比7、6比4、7比5拿下勝利，繼2019年他上次在溫網出賽後，再次闖入男單8強。

世界排名58的高芬此役打出18個「愛司」（ace）與59個致勝球，力壓大會第23種子提亞佛。

2021年高芬因腳踝受傷而錯過溫網，之後又因膝蓋問題，在美國公開賽（US Open）結束後提前結束球季。

他今天賽後表示：「對我而言，這就像接連闖入8強，因為我去年沒有參賽，2020年溫網則因新冠疫情而停辦。」

2019年高芬在溫網8強慘敗給後來贏得當屆冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）。高芬那場比賽總共只拿下6局。

世界排名曾高居第7、現年31歲的高芬說：「去年是我很難熬的1年，有些傷病，年底停了4、5個月。」

「今年年初，我必須努力保持積極，才能回到最佳狀態。」

「過去幾個月要好得多，今年再次挺進溫網8強對我意義重大。」

接下來他將遭遇地主希望諾瑞（Cameron Norrie），爭奪4強門票。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族