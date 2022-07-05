黃甘霖加入台鋼雄鷹 擔任外野守備教練

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中華職棒台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿，黃甘霖將加入教練團、擔任外野守備教練，也將會出席11日中職選秀會。

中華職棒台鋼雄鷹隊6月8日正式加盟記者會上宣布林振賢為統籌教練，先前自辦測試會也邀請具有職棒執教資歷的黃甘霖協助觀察選手，台鋼雄鷹今天發布新聞稿表示，黃甘霖將加入教練團、擔任外野守備教練。

黃甘霖具中華職棒一、二軍總教練資歷，一軍帶兵近300場例行賽，兩度率隊打進季後挑戰賽，其中2018年率獅隊闖進總冠軍賽，也曾擔任外野、跑壘教練。

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除了中職教練資歷，黃甘霖也曾於2018台日交流對抗賽扛起總教練重任，率領中職聯隊擊退日本武士隊，在日本福岡巨蛋打出精采戰役；也曾任2017中職日職對抗賽跑壘教練、2019世界12強棒球賽外野教練，教練資歷豐富。

黃甘霖不僅具有長期執教經驗，球員時期曾於1999年至2004年連6年獲外野金手套、1999年至2003年快腿跑出盜壘王5連霸、1999年至2002年間連4年獲最佳9人外野手獎。接下台鋼雄鷹外野守備教練，球團期待借重其豐富經驗，帶領年輕的雄鷹團隊成長。（編輯：張芷瑄）1110705