林子豪爭冠關鍵期歸隊很興奮 先從代打出發

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中華職棒統一獅隊三壘手林子豪先前因盜壘導致右大腿拉傷下二軍，6日歸隊，賽前跑壘和打擊練習都可看到他的身影，林子豪受訪坦言，目前感覺還不錯，但跑壘時還是會怕，會有點猶豫，他預計將在比賽後段上場代打。中央社記者黃巧雯攝 111年7月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華職棒統一獅隊三壘手林子豪傷癒復出後，今天重返一軍，正值球隊上半季爭冠關鍵期，他坦言很興奮，預計將在比賽後段以代打身分上場。

林子豪先前因盜壘導致右大腿拉傷，6月3日下二軍，今天歸隊，賽前跑壘和打擊練習都可以看到他的身影，林子豪接受媒體聯訪時坦言，目前感覺還不錯，但跑壘時還是會怕，會有點猶豫。

林子豪在結束賽前練習後，總教練林岳平也隨即關心林子豪狀況，預計會在比賽後段上去代打。

睽違1個多月才回到一軍行列，林子豪坦言，原本以為只要1、2週就會恢復，「但因在二軍打擊狀況有點跑掉，不知道是身體狀況掉下來，做任何動作都不太協調」。

上半季進入尾聲，但前5名隊伍都有機會爭冠，能在關鍵時刻歸隊效力，林子豪坦言，滿興奮的，「自己在二軍一個月，很想趕快上來」。

中華職棒日前公布明星賽陣容，林子豪入選明星隊先發三壘手，他表示，最先看到賢拜王威晨名字後鬆了口氣，以為自己沒有入選，後來王威晨名字移往台灣隊，看到自己名字出現在明星隊名單，既開心又緊張。

談到對中職明星賽的印象，林子豪透露，左打蔣智賢曾在明星賽以右打開轟，讓他直呼「還滿誇張的」。（編輯：屈享平）110706