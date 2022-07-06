更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國打擊中國晶片業 傳施壓荷蘭日本停賣曝光機給中企
首頁 / 運動

林子豪爭冠關鍵期歸隊很興奮 先從代打出發

2022/7/6 19:25（7/6 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一獅隊三壘手林子豪先前因盜壘導致右大腿拉傷下二軍，6日歸隊，賽前跑壘和打擊練習都可看到他的身影，林子豪受訪坦言，目前感覺還不錯，但跑壘時還是會怕，會有點猶豫，他預計將在比賽後段上場代打。中央社記者黃巧雯攝 111年7月6日
中華職棒統一獅隊三壘手林子豪先前因盜壘導致右大腿拉傷下二軍，6日歸隊，賽前跑壘和打擊練習都可看到他的身影，林子豪受訪坦言，目前感覺還不錯，但跑壘時還是會怕，會有點猶豫，他預計將在比賽後段上場代打。中央社記者黃巧雯攝 111年7月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華職棒統一獅隊三壘手林子豪傷癒復出後，今天重返一軍，正值球隊上半季爭冠關鍵期，他坦言很興奮，預計將在比賽後段以代打身分上場。

林子豪先前因盜壘導致右大腿拉傷，6月3日下二軍，今天歸隊，賽前跑壘和打擊練習都可以看到他的身影，林子豪接受媒體聯訪時坦言，目前感覺還不錯，但跑壘時還是會怕，會有點猶豫。

林子豪在結束賽前練習後，總教練林岳平也隨即關心林子豪狀況，預計會在比賽後段上去代打。

睽違1個多月才回到一軍行列，林子豪坦言，原本以為只要1、2週就會恢復，「但因在二軍打擊狀況有點跑掉，不知道是身體狀況掉下來，做任何動作都不太協調」。

上半季進入尾聲，但前5名隊伍都有機會爭冠，能在關鍵時刻歸隊效力，林子豪坦言，滿興奮的，「自己在二軍一個月，很想趕快上來」。

中華職棒日前公布明星賽陣容，林子豪入選明星隊先發三壘手，他表示，最先看到賢拜王威晨名字後鬆了口氣，以為自己沒有入選，後來王威晨名字移往台灣隊，看到自己名字出現在明星隊名單，既開心又緊張。

談到對中職明星賽的印象，林子豪透露，左打蔣智賢曾在明星賽以右打開轟，讓他直呼「還滿誇張的」。（編輯：屈享平）110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族