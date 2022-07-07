戴資穎擊敗青奧金牌 挺進大馬大師賽8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣羽球一姐戴資穎（圖）7日在馬來西亞羽球大師賽次輪，以16比21、21比7、21比9，掃下青奧金牌得主、世界排名69的吳堇溦，挺進8強。（Badminton photo提供）中央社記者龍柏安傳真 111年7月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣羽球一姐戴資穎今天幫馬來西亞小將吳堇溦上了堂震撼教育，她除在第2局拉出一波14比0攻勢，後兩局合計僅失16分，以2比1淘汰對手挺進馬來西亞大師賽8強。

2022馬來西亞羽球大師賽，是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場，戴資穎今天以16比21、21比7、21比9，掃下青奧金牌得主、世界排名69的吳堇溦。

22歲的馬來西亞小將吳堇溦，除是2018年青年奧運女單金牌，也曾於2015、2018兩度在世界青少年羽球錦標賽封后，堪稱是大馬女單的未來之星，可惜今天她碰上的是戴資穎。

戴資穎曾在2018年馬來西亞公開賽8強，有和吳堇溦一次交手，當時戴資穎以直落二掃下對手晉級，最終一路過關斬將奪冠。

今天兩人再次交鋒，戴資穎首局仍處於暖機狀態，開賽就陷入2比8劣勢，在一路落後下，先以16比21讓出。

暖機完成的戴資穎，接下來給對手上了一堂震撼教育，她在開局先丟1分後，接下來連拿14分打爆對手，最終以21比7輕鬆拿下。

決勝局戴資穎依舊維持強大統治力，在開局短暫以4比4打平後，戴資穎又是靠著一波8比0攻勢海放對手，以21比9淘汰對手，也拿下8強入場券。

這場較量費時42分鐘，戴資穎在最後兩局僅讓對手拿下16分，打得對手毫無招架之力，而她下一輪的對手，將會是印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）與中國女將張藝曼之間的勝方。

至於首輪拜對手退賽所賜，兵不血刃晉級次輪的台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳，今天再以21比13、21比10輕取世界排名25的香港組合吳詠瑢、張德正，同步挺進8強。（編輯：張芷瑄）1110707