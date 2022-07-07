獅隊8日對決桃猿 林岳平：上半季剩8戰都很關鍵

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒統一獅隊明天將與龍頭樂天桃猿展開2連戰，也是上半季爭冠關鍵戰役，總教練林岳平表示，由於獅隊勝場數還少桃猿3場，因此未來8場比賽場場都是關鍵。

獅隊三壘手林子豪6月初因盜壘導致右大腿拉傷，歷經養傷和在二軍調整，昨天已隨隊一軍，今天在客場天母棒球場出戰味全龍，先發第4棒，擔任指定打擊。

林岳平賽前接受媒體聯訪時表示，主要是寄望林子豪的攻擊，至於先讓林子豪專心擔任指定打擊，則是想再觀察幾場守備情況，並讓原先擔任第4棒的胡金龍有喘息的空間。

統一獅昨天擊敗味全龍，加上另一地桃猿隊輸球，也讓桃猿隊原本點亮上半季封王魔術數字「M6」熄滅，目前雙方勝差僅勝2場。

統一獅明天將回到主場台南棒球場與桃猿隊2連戰，攸關上半季冠軍之爭，林岳平表示，獅隊上半季目前拿下28勝，而桃猿隊已獲31勝，獅隊上半季還勝8場比賽，必須要努力追上桃猿隊勝場數，「因為勝場數只要追得到，也代表勝差拉近，因此每場都重要，不是只有明、後天」。（編輯：唐聲揚）1110707