郭嚴文致勝二壘打擊退獅隊 桃猿上半季封王M1

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中職樂天桃猿隊9日比賽8局靠著郭嚴文敲出致勝二壘打、一棒2分翻轉戰局，助隊以3比2拿勝，上半季封王魔術數字降至1，10日就有機會在桃園主場封王。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職樂天桃猿隊昨天贏球點亮上半季封王魔術數字3，今天比賽8局靠著郭嚴文致勝二壘打、一棒2分翻轉戰局，幫助球隊以3比2擊敗統一獅，上半季封王魔術數字降至1，明天就有機會在主場封王。

中華職棒上半季爭冠關鍵期，樂天桃猿隊昨天擊敗統一獅隊，上半季封王M3，今天兩隊繼續在台南棒球場交手。

獅隊派出洋投布雷克先發，布雷克首局有狀況，被敲出2支安打、攻佔得點圈，但是力守不失分，比賽後半段越投越穩，2到6局僅再被敲出2支安打，沒有失分。

獅隊今天3局有攻勢，陳重廷靠著不死三振上壘、犧牲觸擊推進到二壘，林靖凱適時安打送回第1分，再靠著盜壘、保送、胡金龍安打送回第2分。

桃猿隊比賽前半段一路落後，7局拿下1分，8局把握換投機會，藍寅倫、林立接連四壞保送，靠著短打推進攻佔二、三壘，2人出局後郭嚴文適時二壘打，一棒2分幫助球隊翻轉戰局；郭嚴文當致勝功臣，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手狂威今天用96球投7局，被敲出4支安打，投出6次三振、2次保送，失掉2分責失分，拿下個人本季第8勝。

桃猿隊近2場與獅隊交手都拿下勝利，上半季封王魔術數字降至1（M1），距拋下上半季封王彩帶只差一步，明天主場迎戰味全龍隊，由陣中近況不錯的投手王溢正先發，只要獲勝就可以奪得上半季冠軍。（編輯：唐聲揚）1110709